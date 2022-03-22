В Якутске стартовали две крупные межрегиональные выставки

В Якутске стартовали две крупные межрегиональные специализированные выставки – «СахаПромЭкспо» и «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ».

В рамках деловой программы первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов принял участие в круглом столе, где представил опыт Якутии по реализации энергосервисных контрактов. За последние 10 лет в республике заключено 438 контрактов по 772 объектам с общим объемом заданной экономии в размере более 4 млрд рублей. За весь период фактическая экономия составила почти 3,5 млрд рублей, энергосервисными компаниями в общей сложности вложено 2 млрд рублей.

Как отметил Виктор Романов, успешный опыт сложился в основном на объектах бюджетной сферы. На сегодня задан вектор развития энергосервиса в жилом фонде. Республика Саха (Якутия) стала одной из первых субъектов, принявшей все необходимые нормативно-правовые акты на региональном уровне для проведения энергосервиса в жилищном фонде с учетом действующей межтарифной разницы.

«Нами было инициировано в 2017 году внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьи регулирования по энергосервисным договорам в жилищном фонде, то чего сейчас отсутствует в федеральном законодательстве и в этом году проект внесен в Государственную Думу Российской Федерации», — отметил Виктор Романов.

При массовом внедрении энергосервисных договоров в жилфонде в течение 14 лет возможно решить вопросы с капитальным ремонтом домов.

В мероприятии принимают участие более 50 предприятий из 15 регионов России и Якутии. На выставке представлены строительные материалы и технологии, спецтехника, спутниковый интернет и многое другое. Напомним, что выставки проходят в СК «Модун» с 22 по 24 марта.

24 марта уровне ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» проведет «Межрегиональную биржу деловых контактов между предприятиями строительной отрасли и ЖКХ России».