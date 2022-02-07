В Якутске смягчат ограничительные меры по коронавирусу

В Якутске постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. Число заболевших в городе становится на порядок меньше. С учетом этого в ближайшие дни будут приняты решения по смягчению ограничительных мер. Иная картина складывается в районах, где, напротив, число заболевших растет.

Айсен Николаев провел суженное заседание оперативного штаба. Глава региона оценил обстановку, которая складывается в Якутии в последние дни, в том числе в прошедшие выходные, а также дал ряд новых указаний.

«По городу Якутску наблюдается постепенная стабилизация. Правда, заболеваемость все еще на достаточно высоких уровнях. Но есть неплохая динамика по выздоровлению. Количество заболевших по столице республики практически уже равняется количеству выздоровевших. Но по районам заболевших значительно больше», — сказал он.

Ил Дархан отметил хорошую динамику по выздоровевшим. Если число заболевших за последние сутки равняется 3802, то выздоровевших – 3210. В целом за выходные выздоровели почти 7 тысяч человек.

Николаев анонсировал новый указ, который выйдет на днях. Предварительно известно, что будут смягчены ограничительные меры в столице республики.

Из-за значительного снижения количества обращений в «Триумф», глава дал поручение о пересмотре работы амбулаторного центра, открытого в центре спортивной подготовки. Если динамика снижения сохранится до конца недели, то на следующей неделе центр может завершить свою работу.

Что касается районов, то наиболее напряженная обстановка складывается в Амгинском, Верхенвилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах. Учитывая это, Айсен Николаев распорядился увеличить телемедицинские консультации из Якутска.

Глава отметил, что в целом по республике снизились темпы ревакцинации, и поручил усилить работу в этом направлении. Например, в Якутске доля ревакцинированных сократилась до 48%.

«Из общего числа тех, кто заболел COVID-19, привитых порядка 12%, а заболевших повторно 13%. Подавляющее большинство заболевших не были вакцинированы», — констатировал он.

В целом из общего числа заболевших у 94% заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно. Значительно снизилось количество обращений в неотложные кабинеты. По словам главы, количество госпитализаций в Якутии одно из самых низких в стране.

Айсен Николаев поручил также донести до каждого жителя новые требования Роспотребназора и Минздрава. Согласно им, изменены правила выписки пациентов с коронавирусом. В частности, отменилась изоляция для контактировавших с больными, а также дни больничного у пациента с COVID-19 сократились до 7 дней.

По словам главного санитарного врача Маргариты Игнатьевой, школы будут переведены на очное обучение. Однако, при 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Тем не менее, из-за высокого эпидпорога Николаев дал поручение продолжить дистанционное обучение до 15 февраля в Якутске и ряде муниципалитетов.