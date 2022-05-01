В Якутии запускается проект «Женское здоровье»

В рамках года Матери, объявленного Главой Республики Саха (Якутия), Министерством здравоохранения РС(Я) и к 100-летию ЯАССР запущен новый информационный скрининговый проект «Женское здоровье», нацеленный на сохранение и укрепление здоровья женского населения Республики Саха (Якутия).

Проект разработан Министерством здравоохранения РС(Я) в партнерстве с ГБУ РС(Я) «ЯГБ№2», ГАУ РС(Я) «ЯГБ№3», ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1», ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска», ГБУ РС(Я) «ЯРМИАЦ», АНОМДЦ «Белая роза — Саха».

В современном мире зачастую сложно уделять много времени своему здоровью. А вопросы правильного планирования семьи, успешного зачатия, нормального течения беременности и рождения здорового ребёнка являются основными для будущих матерей. Также важно внимательно относиться и к предупреждению раковых заболеваний женских органов. Каждой женщине необходимо уделять своему здоровью время и заниматься им.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию и анкетирование, по итогам которого при выявлении среднего и высокого риска предлагается пройти обследование на базе медицинских организаций города Якутска.

Для скрининга выбраны заболевания — климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз, бесплодие.

Принять участие в проекте может каждая женщина нашей республики. Проект доступен по ссылке -https://женское-здоровье-саха.рф.

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