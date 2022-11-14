В Якутии от коронавируса выздоровели 47 человек
В Якутии на 14 ноября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 17 случаев,
— Верхневилюйский, Намский районы — по 3 случая,
— Ленский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы – по 2 случая,
— Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский, Нерюнгринский, Таттинский, Хангаласский районы – по 1 случаю.
За последние сутки госпитализирован 1 человек или 2,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.
За сутки 45,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 54,1%.
На 14.11.2022 лечение в стационарах получают 20,4% больных, в амбулаторных условиях – 79,6%.
За сутки выздоровело 47 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 695 335 человек (97,0% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 189 956 человек. Это 75,7% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 14.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 328 входящих звонков
• Проведено 587 исследований в сутки
• Из 129 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 41,9%
• На горячую линию здравоохранения поступило 7 звонков
• Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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