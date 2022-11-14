В Якутии от коронавируса выздоровели 47 человек

В Якутии на 14 ноября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 17 случаев,

— Верхневилюйский, Намский районы — по 3 случая,

— Ленский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский районы – по 2 случая,

— Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский, Нерюнгринский, Таттинский, Хангаласский районы – по 1 случаю.

За последние сутки госпитализирован 1 человек или 2,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.

За сутки 45,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах – 54,1%.

На 14.11.2022 лечение в стационарах получают 20,4% больных, в амбулаторных условиях – 79,6%.

За сутки выздоровело 47 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 695 335 человек (97,0% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 956 человек. Это 75,7% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 14.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 328 входящих звонков

• Проведено 587 исследований в сутки

• Из 129 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 41,9%

• На горячую линию здравоохранения поступило 7 звонков

• Волонтеры не были задействованы