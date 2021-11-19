Трутнев вручил награды сотрудникам Роспотребнадзора в Якутии

В Якутске заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вручил ордена Пирогова и медали Луки Крымского сотрудникам учреждений и организаций Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия).

«Хочу поблагодарить вас за ту важную работу, которую вы проводите. Распространение коронавирусной инфекции стало вызовом не только в Российской Федерации, но и по всей земле. Вы первыми принимаете на себя всю тяжесть, все риски. Ситуация немного улучшается. Много работы ведётся в Республики Саха (Якутия). Желаю всем нам успехов в этой работе», – отметил Юрий Трутнев.

В соответствии с Указом президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены сотрудники учреждений и организаций Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия). Они одними из первых на Дальнем Востоке на базе вирусологических лабораторий приступили к проведению исследований на COVID-19, приняли участие в предупреждении распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции, продолжают принимать активное участие в локализации пандемии.

Орден Пирогова получили заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Валентина Ивановна ГРИГОРЬЕВА (стаж работы более 16 лет); начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юрий Алексеевич СТЕПАНОВ (стаж работы более 27 лет).

Медалью Луки Крымского отмечены главный специалист – эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Эльвира Геннадьевна ЗЕМКИНА (стаж работы более 16 лет); главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора Оксана Семеновна ИГНАТЬЕВА (стаж работы более 15 лет); старший специалист 1 разряда отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Александр Владимирович ТИХОНОВ (стаж работы более 14 лет)

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов. Указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского» был подписан президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в июне прошлого года.

С первых дней управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) организовано проведение комплекса организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, принято участие в организации медицинского осмотра прибывающих пассажиров и отбора материала для исследования на COVID-19.

С начала пандемии организована работа шести санитарных постов в аэропортах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Удачный, Ленск и п. Усть-Нера. Досмотр прошли 1086 авиарейсов из регионов РФ, бесконтактная термометрия проведена для более 50 тысяч авиапассажиров.

Налажена работа трёх железнодорожных санитарных постов в городах Нерюнгри, и Алдан и поселке Нижний Бестях, встречено более 340 поездов из российских регионов, бесконтактной термометрией охвачено почти 11-ти тысяч пассажиров.

Организована обсервация и медицинское наблюдение за прибывшими и заболевшими, дезинфекция транспортных средств и пунктов пропуска, благодаря чему удалось не допустить завоза и распространения опасных инфекций на территорию края.

Работа сотрудников Управления и территориальных отделов осуществлялась в режиме постоянного мониторинга за заболеваемостью, проведения непрерывного эпидемиологического анализа, в целях своевременного реагирования на изменения санитарно-эпидемиологической обстановки для формирования предложений для органов исполнительной власти края.