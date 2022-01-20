Школьники, переведенные на дистанционку, должны сидеть дома!

За сутки в стационары республики поступили 7 детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. В ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 20 января заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина призвала контролировать детей, находящихся на дистанционном обучении.

Ольга Балабкина напомнила, что школьники Якутска и пригородов кроме выпускников 9 и 11 классов обучаются в дистанционном формате. Согласно новому указу Главы республики от 19 января 2022 года № 2271 «О внесении изменений в отдельные правовые акты главы Республики Саха (Якутия)», не допускается посещение аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров школьниками, переведёнными на дистанционное обучение.

Вице-премьер сообщила, что детские сады столицы работают в режиме повышенной готовности. «Все воспитатели детских садов проходят экспресс-тестирование перед заходом в группу. Родители информируются, что при появлении у детей признаков острых респираторных заболеваний, они не должны приводить детей в группы. В детсадах ежедневно проводится двухразовая термометрия», – сказала она.