Северный форум: Векторы позиционирования СВФУ – Арктика и АТР

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев выразил такое мнение в ходе экспертной дискуссии «Развитие науки и технологий в Арктике» в рамках IV Международного Северного форума. Участники обсудили реализацию российских научных программ в Арктике, консолидацию вузов, бизнеса и власти, а также меры поддержки исследований и разработок.

«Учитывая множество направлений и тематик научных исследований, сегодня СВФУ концентрируется на трех стратегических проектах арктической направленности – материалы и технологии, живые системы Севера, а также технологии сохранения языкового и культурного многообразия Севера. Для укрепления позиций мы активно сотрудничаем с отечественными и зарубежными научно-образовательными учреждениями. СВФУ входит в 21 консорциум. Из них можно отметить РАКАИ, университетский консорциум исследователей больших данных и консорциум Лингводок, созданные в этом году», – сообщил Анатолий Николаев.

Арктика – зона стратегических национальных интересов страны, остается полигоном инновационного развития для экономики России и ее топливно-энергетического комплекса, отметила ректор САФУ Елена Кудряшова: «Поиск концепций устойчивого развития регионов Севера и Арктики – это вызов глобального уровня, для решения которого требуется развивать экспертное сотрудничество. Такие площадки, как Северный форум позволяют не только представить свой опыт, но и обменяться мнениями, сформировать общие идеи и дать старт новым проектам. Главный ресурс развития Арктики – люди, квалифицированные специалисты, в подготовке которых принимает самое активное участие и наш университет».

Согласно новой программе развития СВФУ, векторы позиционирования вуза – это Арктический и Азиатско-Тихоокеанский регионы. «В рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030» планируется систематизация образовательных программ по арктической направленности, актуализация арктической исследовательской повестки, включая разработки технологий для эффективного освоения АЗРФ, расширение и активизация сотрудничества по вектору Арктика-Азия. Наша задача – объединить научные ресурсы в исследовании, разработке актуальнейших проблем современной жизни на Севере и в Арктике», – добавил Анатолий Николаев.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/