Сестра главы Якутии пострадала при происшествии с теплоходом

Об этом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в своем телеграм-канале.

— Сегодня рано утром в трех километрах от села Графский Берег на реке Лене сел на мель теплоход «Метеор-235». Пострадали люди, в том числе и мои родственники. Моя сестра Аяна и работница теплохода, к огромному сожалению, получили тяжёлые травмы😔 Пострадавшие госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка случившегося. Искренне желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!🙏 Сообщаю, что на борту теплохода ни меня, ни моей супруги и детей не было, сообщает Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что сегодня в Намском районе около четырех утра в трех километрах от села Графский Берег на Лене сел на мель теплоход «Метеор-235». В результате происшествия пострадали семь человек.

Теплоход выполнял заказной рейс из местности Лямпушка в Кобяйском районе в Якутск. На борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек. Все они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение Намской ЦРБ с переломами и сотрясением головного мозга. Двое находятся в тяжелом состоянии. Утром транспортабельные пациенты доставлены в Якутск. Ожидается вылет санитарного рейса для транспортировки тяжелых пациентов.

Глава ведомства поручил также и.о. руководителя Восточного МСУТ СК России АЛЕКСАНДРОВУ А.А. доложить о ходе проверки по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома, сообщила пресс-служба регионального Следкома.