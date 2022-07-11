Происшествия
Семеро пострадавших при происшествии с теплоходом на Лене
«Метеор» сел на мель у села Графский Берег Намского района.
В Намском районе 11 июля около четырех утра в трех километрах от села Графский Берег на Лене сел на мель теплоход «Метеор-235». В результате происшествия пострадали семь человек.
Теплоход выполнял заказной рейс из местности Лямпушка в Кобяйском районе в Якутск. На борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек. Все они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение Намской ЦРБ с переломами и сотрясением головного мозга. Двое находятся в тяжелом состоянии. Утром транспортабельные пациенты доставлены в Якутск. Ожидается вылет санитарного рейса для транспортировки тяжелых пациентов.
По инциденту начата доследственная проверка.
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