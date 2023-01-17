Сегодня Айсен Николаев выйдет в прямой эфир

Сегодня Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор» ГТРК «Саха»

Сегодня, 17 января, в 13:00 часов глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» ответит на вопросы жителей республики.

Свои вопросы жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

На все поступившие во время эфира вопросы будут даны ответы.