Садовников: От кочегара до министра ЖКХ и 1-го зампреда правительства

— Я достиг того, о чем и помыслить не мог! – признался журналистам первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ. – Если бы в той кочегарке, где я работал кочегаром, вдруг сказал, что стану министром ЖКХ республики, меня бы лопатой огрели!

В ходе неформальной встречи, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Дмитриевич признался, что они с женой имеют троих детей – два сына и доченька. Старшему сыну 22 года, младшему – 18, доченьке – шесть. Жену первого зампреда зовут Мая Степановна, родилась она в Амге, корни же Мегинские.

— Некоторые недоумевают, почему Айсен Сергеевич меня так сильно поднял? Выдвигают версии вплоть до того, что наши жены, может, подруги или родственницы.

Напомним, что Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА, первая леди Якутии, родом из Мегино-Кангаласского улуса.

— На это я одно могу сказать. Они встречались-то всего, наверно, дважды. То есть, тем, кем я стал, я обязан себе и командам, в которых работал, начиная с Ильи Филипповича МИХАЛЬЧУКА и, конечно же, Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА, под началом которого давно работаю.

— Когда работал главой Сайсарского округа, земляки из Среднеколымска подходили, предлагали баллотироваться главой в родном улусе. Но я этого ни тогда, ни сейчас не планирую.

— Дим Димычем меня давно называют, еще с армии, я служил под Хабаровском. Не сказать, что мне очень нравится, но отношусь с пониманием. Александров Александровичей же тоже, как правило, Сан Санычами называют. Евгений ФЕДОРОВ меня называет Дым Дымычем, давно уже, много лет. Нормально было. Но этим летом, когда сплошные пожары, как-то не то…

— В отпуске я был, успел отдохнуть. В Железноводске отдохнули.

— Я как нормальный якутянин, люблю охоту и рыбалку. Охоту предпочитаю на уток. Все последние годы охочусь в пригородах Якутска, потому что между работой.

— Я давно сказал, вступая в «Единую Россию», что партию выбираю раз и навсегда. Если она вдруг по каким-то причинам сойдет с политической арены, в другую партию вступать не буду! Моя мама такая же, она была активным коммунистом, состояла в КПСС, и сейчас по духу остается настоящим коммунистом.

— Я не перееду ни в Москву, ни в какие другие теплые края. Наоборот, в последние годы тоскую о родных краях, где я родился…