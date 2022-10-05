05.10.2022
22:25
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Официально

Путин подписал указ об отсрочках для студентов и аспирантов

  • Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые
  • Обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения (вечерние)
  • По имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в том числе программам ординатуры и стажировки
  • В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных кадров в аспирантуре (аспирантов брать не будем)
    Указ вступает в силу сегодня, сообщает тгк Вы слушали Маяк
Фото: тгк Вы слушали Маяк
Источник: тгк Вы слушали Маяк

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