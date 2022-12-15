Праздник школьных библиотекарей

Завершился юбилейный V Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог-библиотекарь года Республики Саха (Якутия)», который проводит ежегодно Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II.

В конкурсе приняли участие 11 библиотекарей Амгинского, Вилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского Олекминского, Усть- Майского, Чурапчинского улусов и СОШ №1 ГО «город Якутск».

«Вообще, кто такой школьный библиотекарь в наши дни? Да, понятны их функциональные обязанности: без библиотекаря нет выдачи учебников, книг, книгозаказов. Без работы библиотеки, оказывается, не существует жизнь школы. Библиотекарь – она всегда женщина, очень скромная, много читающая и любящая всех учеников школы, всех их знает по именам и знает их интересы”-отзываются коллеги о конкурсантках.

Системность работы школьных библиотекарей в контексте ФГОС– создание информационно – образовательной среды, а именно, ориентир на пользователя. Библиотекарь в наши дни – это, с одной стороны, менеджер знаний, с другой – хранитель традиций. Действительно, школьные библиотеки становятся метапредметным ядром информационно – образовательного пространства современной школы. Кроме того, читательская грамотность повышает уровень успеваемости обучающихся.

Конкурсанты и присутствовавшие на конкурсе их коллеги, гости выразили огромную благодарность организаторам конкурса, Институту развития образования и повышения квалификации.

Конкурс профессионального мастерства »Педагог- библиотекарь года» — настоящий праздник для библиотекарей, и всё дело еще в том, что данный профессиональный конкурс является единственным на Дальнем Востоке. Мероприятие стало поистине достойным завершением Года чтения в Республике Саха, а также посвященным 100-летию Республики и Году матери.