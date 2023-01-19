После скандала высокопоставленный чиновник АГиП Якутии извинился перед журналистами

Новый год начался сомнительными скандалами с якутскими политиками, разгоревшимися в Телеграме. А ведь инцидент 18 января случился, по сути, на ровном месте, тем не менее «изгнание женщин» из палатки во время купания в проруби главы Якутии вызвало громкое эхо вплоть до первопрестольной. Слово не воробей — вылетит, не поймаешь. И еще извиняться придется…

Как ни оправдывался руководитель Департамента информационной политики администрации главы и правительства Якутии Семен Трофимов, что попросил удалиться не женщин, а журналистов, выяснилось, что «Газете.ру» он говорил совсем другое:

«Комсомольская правда» только что мне звонила и извинялась за свою сотрудницу, которая эту ересь и бред написала. Сейчас они готовят опровержение с моим комментарием. Дело в том, что у нас -53 градуса на улице. Там, где проводятся окунания, натянута палатка, где подается тепло. Эта палатка не безразмерная. Для того, чтобы спокойно отработали операторы и не мешали священникам проводить обряд освящения воды, я попросил лишних корреспондентов удалиться. В смысле лишних — тех, которые без операторов.

«Никакого разделения на мужчин, женщин и так далее не было. Просто я попросил до пресс-подхода не мешать священникам. Там реально негде было священникам встать даже. Потому что там работают тепловые пушки, возле тепловой пушки встать нельзя, потому что загорится одежда. А вот эта девица написала вообще откровенную ересь. Сейчас «Комсомольская правда» готовит опровержение. Никого не ограничивали. Когда воду освятили, глава окунулся, все это снимали, и потом все были допущены на пресс-подход, и глава ответил на все вопросы, которые ему задали».

Эти слова вызвали возмущение редакции КП-Якутия, которая сообщила, что «мы никому не звонили и не извинялись». «Этот грубый пасквиль в нашу сторону, когда мы искренне пытались уладить конфликт, вызвал справедливое возмущение наших журналистов, — написал редактор КП-Якутия Михаил Горохов в материале «Понять и простить». — В конце концов, после поднявшейся шумихи с «лишними корреспондентами», «девицей», «бредом и ересью», Трофимов признал, что был не прав. И прислал извинения редакции».

Уважаемые коллеги! Каждый из нас делает свою работу, и моменты недопонимания и разных интересов, конечно, присутствуют. Иногда мы бываем друг другом недовольны. Но в итоге мы же делаем общее дело – формируем информационное поле. С уважением отношусь к каждому из вас, и даже если бываю слишком резок, вы быстро даете это понять. Всегда признаю, когда не прав. Давайте будем стараться всегда понимать друг друга. Я, по крайней мере, буду стараться. Спасибо всем, кто понимает специфику нашей работы. Спасибо большое «КП» за понимание, за исправление информации. Прошу простить, если кого-то обидел.

Редакция КП-Якутия приняла его извинения и посчитала инцидент исчерпанным.

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