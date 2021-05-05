Политика Айсена Николаева не позволила «рухнуть» рынку строительства жилья в Якутии

Тема строительства нового жилья – одна из самых обсуждаемых на Дальнем Востоке. Профильный нацпроект «Жилье и городская среда» — один из наиболее капиталоемких в Якутии. Для ускорения жилищного строительства и снижения цен на федеральном уровне предпринят ряд решений, эффект от которых мы увидим уже в ближайшие годы.

В 2020 году Якутия стала второй на Дальнем Востоке по абсолютному количеству построенного жилья: 520 тыс. кв. метров. На первом месте Приморье – 645 тыс. кв. метров, а на третьем – Сахалин (435 тыс. кв. метров). Но если оценить ввод жилья в пересчете на душу населения, то в Якутии ситуация лучше, чем в Приморье: построено 0,5 кв. метра на человека, п в Приморье – 0,3 кв. м (в Приморье живет 1,8 млн. чел., соответственно относительная цифра меньше).

В 2021 году в Якутии планируется построить 570 тыс. кв. метров жилья, из них 270 тыс. кв. м — индивидуальное жилье, остальное — многоквартирные дома. К 2030 году число должно быть увеличено в полтора раза — до 832 тысяч квадратных метров. Чтобы увеличить строительство и сделать жилье более доступным, будет применяться комплекс различных решений.

Во-первых, в России запускается новый механизм реализации комплексных проектов развития территорий («всероссийской реновации»). Преимущество этого механизма – возможность застройки и обновления депрессивных территорий за счет частных средств, а не только за бюджетные деньги, как по госпрограмме расселения аварийного жилья. Крупнейшие проекты – «Воинская часть» в Якутске (строительство 66 многоквартирных домов и социальных учреждений на площади 68,5 га) и проект комплексной застройки квартала «Р» в городе Нерюнгри общей площадью жилья 107,6 тыс. кв. м.

Во-вторых, это льготные ипотечные программы (дальневосточная ипотека, сельская ипотека, семейная ипотека и др.). Каждый шестой кредит в 2020 году на Дальнем Востоке был выдан по программе дальневосточной ипотеки, а Якутия стала одним из 3 регионов-лидеров по спросу на дальневосточную ипотеку.

Сейчас Правительство рассматривает различные решения по расширению ипотечных программ для различных целевых аудиторий. Так, анонсировано расширение программы семейной ипотеки (для 20 тысяч семей по всей стране), а для индивидуального жилищного строительства (которое актуально для Якутии, примерно треть в республике – это сельское население) планируется внедрить отдельные механизмы государственной поддержки – об этом говорил в Послании Федеральному собранию Владимир Путин 21 апреля.

В-третьих, предлагается пересмотреть критерии и квоты в федеральных программах, направленных на строительство жилья и коммунальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Сейчас выделение субсидий связано с количеством введенных кв. метров жилья, при этом на Дальнем Востоке строительство дороже в силу ряда причин. По поручению вице-премьера Юрия Трутнева федеральные органы прорабатывают вопрос о введении квот для регионов Дальнего Востока. Глава Якутии Айсен Николаев также упоминал об этой проблеме в недавнем интервью для ТАСС: «Я считаю необходимым пересмотр распределения средств по программе «Стимул» (по которой субсидируется строительство инженерной и социальной инфраструктуры – примечание автора). По существующей методике дальневосточные регионы с их малым количеством строящихся квадратных метров жилья и при этом большими затратами на создание инфраструктуры проигрывают и не получают средств».

Строительство инфраструктуры, в том числе жилищное строительство – это не только обеспечение населения новым качественным жильем, но и способ ускорения экономический рост. Экономисты ввели термин «мультипликатор» для отраслей, инвестиции в которые приводят к росту дохода — на большую величину, чем изначально было вложено денег; создаются рабочие места не только в самой отрасли, но и в смежных, обслуживающих отраслях.