Первое заседание Родительского совета при главе Якутии
6 октября состоится первое заседание Родительского совета при главе Якутии
Заседание совета станет одним из центральных мероприятий, проходящей в республике педагогической декады.
Совет в составе 23 человек из представителей родительских комитетов школ, общественных организаций республики создан летом текущего года для поиска совместных путей решения общих проблем и задач воспитания детей.
В октябре в республике пройдет XIV съезд учителей и педагогической общественности республики «Открытое образование – пространство возможностей».
В мероприятиях съезда с 4 по 7 октября примут участие 500 делегатов и гостей.
Как отметил вице-премьер Сергей Местников на заседании оргкомитета съезда, в своем послании глава республики поручил выработать траекторию развития образования в новом времени и принятые решения должны быть действительно эффективными.
По итогам обсуждения на стратегической сессии, пленарном заседании съезда актуальных вопросов будет разработан комплексный план реализации Стратегии развития системы образования до 2030 года.
В рамках съезда пройдут чествование педагогических работников, встречи с делегатами съезда в органах законодательной и исполнительной власти, СВФУ имени М.К. Аммосова.
Состоятся презентации книги «Образование – важнейший фактор развития Республики Саха (Якутия)», посвященной 100-летию ЯАССР и 100-летию создания Народного комиссариата Просвещения ЯАССР, также шестого тома Педагогической энциклопедии.
С 4 по 6 октября на выставке «Образование – открытое в будущее» в историческом парке «Моя Россия» будут представлены достижения и приоритетные направления развития системы образования Якутии.
Напомним, первый Съезд учителей Якутской области был проведен в июле 1925 года. Предыдущий XIII Съезд состоялся в 2015 году.
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