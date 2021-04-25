От Якутска до Олекминска будут курсировать новые суда

Первому вице-премьеру правительства Якутии Дмитрию Садовникова 24 апреля в рамках рабочей поездки в Нижний Бестях презентовали две единицы скоростных судов на подводных крыльях «Валдай-45», которые дочернее предприятие Ленского объединённого речного пароходства ООО «Ленатурфлот» приобрела по программе льготного лизинга через АО «Машпромлизинг» Минпромторга России.

По информации генерального директора ООО «Ленатурфлот» Бактыбека Егорова, «Валдай-45» – первое судно такого класса, которое страна произвела после 90-х годов. Крейсерская скорость комфортабельного современного судна на подводных крыльях – 65 км, оно оснащено кондиционерами и телевизорами. Пассажировместимость – до 45 человек.

Бактыбек Егоров сообщил, что этим летом во время реконструкции аэропорта Олекминска, в данный район будут ходить два судна «Восход» и два новых «Валдай-45».

Также в период межсезонья 2021 года ООО «Ленатурфлот» планирует дополнительно ввести в эксплуатацию 3 единицы новых судов на воздушной подушке «Нептун – 23» с пассажировместимостью 20 человек для выполнения пассажирских и грузовых перевозок на переправе «Якутск – Нижний Бестях».

В настоящее время проводятся ходовые испытания судов на воздушной подушке. Перевозки будут выполняться с 26 апреля 2021 года по маршруту:

203 мкр г. Якутск – Пассажирский зал ожидания п. Нижний Бестях Мегино- Кангаласского района.

Дмитрий Садовников подчеркнул, что скоростные суда на подводных крыльях «Валдай-45» приобретены для того, чтобы жители Олёкминского района не почувствовали трудностей с транспортом во время реконструкции аэропорта Олёкмы.

«Судна комфортабельные, отвечающие всем современным требованиям. С помощью их и другого водного транспорта Ленатурфлота, а также с участием частных компаний мы постараемся снять транспортную напряжённость, которая возникнет в связи с реконструкцией аэропорта Олёкмы», — резюмировал Дмитрий Садовников.