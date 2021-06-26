Олекминскую молодежь интересуют традиции в семье Айсена Николаева

В местности «Аанньаах хочото» города Олёкминска глава Якутии Айсен Николаев встретился с волонтёрами XIV Республиканского «Ысыаха Олонхо – 2021». Встреча была приурочена ко Дню молодёжи России, который по традиции отмечается в последнее воскресенье июня.

С работой волонтёрского корпуса главу республики ознакомил соруководитель волонтёрского корпуса Национального праздника «Ысыах Олонхо – 2021» в Олёкминском районе Евгений Амбросьев. Он отметил, волонтёрский корпус Ысыаха Олонхо был создан отделом по молодёжной политике администрации Олёкминского района.

Всего привлечено 100 волонтёров по трём основным направлениям: спорт, культура и пресс-центр.

Руководитель Лиги юных журналистов Олёкминского района Ирина Янкова рассказала, что Лига с 2000 года создана в 50 регионах России, в том числе и в Якутии – Олёкминском районе.

В ходе общения юные волонтёры поинтересовались у главы республики о его семейных традициях по празднованию национального праздника Ысыах, задали вопросы о развитии Олёкминского района, поддержке волонтёрского движения в республике.

Айсен Николаев поблагодарил ребят за активную волонтёрскую деятельность, готовность прийти на помощь во благо развития родного района и республики. Ил Дархан пожелал им дальнейших успехов в жизни и учёбе.