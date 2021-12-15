Объявление наступающего 2022 года – Годом матери, является мудрым решением главы Якутии

Наш лидер — глава республики Айсен Николаев выступил с ежегодным Посланием Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В Послании Ил Дархан обозначил основные направления социально-экономического развития республики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Были подведены итоги уходящего года, а также представлен ряд актуальных тем, для решения которых необходима слаженная работа регионального правительства и парламента, предприятий, организаций, органов местного самоуправления, общественности республики.

Благодаря совместным действиям власти, бизнеса и общественности в республике эффективно реализуется государственная семейная политика, в результате которой наша республика не только на Дальнем Востоке, но и по всей России входит в число лидеров, где наблюдается тенденция положительного естественного прироста населения, растет количество браков, растет рождаемость и количество многодетных семей.

Послание главы нашей республики буквально пронизано внимательным отношением к человеку, к его здоровью и благополучию. Айсен Сергеевич — руководитель с большим сердцем, лидер сильной воли и тонкой души, готов идти до конца ради благополучия каждого жителя Якутии. Мы прочувствовали его «отцовское» отношение к каждому жителю республики: начиная с детей, заканчивая людьми пожилого возраста. Глава Якутии подчеркнул, что в ближайшем будущем нашей главной целью будет устойчивость во всех сферах жизни, чтобы сберечь народ, сберечь наши ценности в условиях быстро меняющегося мира, чтобы сохранить и приумножить уникальный человеческий капитал Якутии. В трудный «пандемийный» год упор был сделан на отрасли здравоохранения, было объявлено о десятилетии здоровья. Глава Якутии предложил внедрить в систему здравоохранения специальный проект «Здоровая жизнь после COVID-19». Хочется надеяться, что постковидный период в жизни республики не за горами и мы с этим справимся.

Глава Якутии в своем Послании отметил людей, которые в этом году отличились своим героическими поступками и трудом. Это медицинские работники и огнеборцы, в том числе рядовые жители сел нашей республики. «В вашем лице я благодарю всех ваших коллег и земляков и передаю им слова искреннего уважения и гордости от имени всего народа Якутии», — сказал Айсен Николаев.

Уходящий год уже вошел в историю республики своими небывалыми лесными пожарами. Глава Якутии отметил, что из-за самого жаркого и засушливого лета за всю историю метеонаблюдений лесные пожары охватили колоссальные площади тайги. Отцы республики приняли самое активное участие в борьбе по тушению лесных пожаров. Ведь все волонтеры в тяжелое для республики время проявили солидарность, и вместе смогли выдержать сложнейшее испытание.

В своем Послании одним из важных направлений деятельности Ил Дархан назвал решение экологических проблем. Мы сейчас несомненно уверены, что со стороны руководства республики будет уделено особое внимание подготовке к следующему пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами, в том числе и к последствиям прогнозируемого засушливого лета. Глава республики поставил задачу восстановления лесов после пожаров. В связи с этим он предлагает разработать перспективную комплексную программу. Попросил народных депутатов республики поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом минимизации ущерба окружающей среде от природных пожаров. А депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации попросил поднять эту тему на федеральном уровне.

Самым волнительным моментом в Послании главы Якутии стало объявление наступающего юбилейного 2022 года – Годом матери. Он отметил особую роль женщин, матерей в жизни каждого человека. Глава подчеркнул важность создания лучших условий для жизни, общения, карьеры матерей, женщин и заявил об ускорении решения самых острых проблем материнства и детства. Это предложения освобождения семей с 5 и более детьми от налога на имущество, учреждение для каждого ребенка, рожденному в юбилейном году целевого капитала в размере 100 тысяч рублей и др. Забегая вперед скажем, что наша общественная организация Лига отцов в ноябре этого года выступила с инициативой в органы местного самоуправления республики об объявлении 2022 года Годом отца, в связи с учреждением в России Дня отца.

Для нашей страны нет выше ценности, чем крепкая и благополучная семья. Семья — это самое дорогое, что есть в жизни у человека. Семья, Отечество, патриотизм, память о предках, любовь к родному языку, уважение к старшим и преемственность поколений являются неоспоримыми приоритетами каждого россиянина. Крепкие и дружные семьи — основа любого государства. Это показатель стабильности и уровня жизни в стране. Крепкая семья даёт нам с детства самые главные понятия о жизненных ценностях, воспитывает и готовит к зрелой жизни.

Именно поэтому Президент нашей страны Владимир Путин на XX съезде партии «Единая Россия» заострил внимание всех граждан государства: «Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, по сути, и должна быть образом будущего России. Дети, родительская любовь, солидарность поколения – безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жильё, образование, здравоохранение и надёжные социальные гарантии и, что очень важно, уверенность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надёжно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только приумножаться».

Также на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин назвал национальной идеей России крепкую многодетную семью. «Я часто слышу о том, что нам нужна национальная идея, образ будущего. Все об этом говорят. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!» — отметил глава государства.