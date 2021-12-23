Новый указ главы Якутии

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Главы Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п о с т а н о в л я ю: Внести в абзац второй пункта 3 Указа Главы Республики

Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности

на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение,

заменив слова «без зрителей» словами «при половине заполняемости

зрительного зала». Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г.

№ 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия)

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 7 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами

«с 06.00 до 01.00 часов»;

б) в подпункте 20 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами

«с 06.00 до 01.00 часов»;

2) абзац второй подпункта 4 пункта 2.1 признать утратившим силу. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой

информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А. Николаев 23 декабря 2021 года

№ 2229

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: sakha.gov.ru

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