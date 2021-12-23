Новый указ главы Якутии
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Главы Республики Саха (Якутия)
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п о с т а н о в л я ю:
- Внести в абзац второй пункта 3 Указа Главы Республики
Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение,
заменив слова «без зрителей» словами «при половине заполняемости
зрительного зала».
- Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г.
№ 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия)
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в подпункте 7 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами
«с 06.00 до 01.00 часов»;
б) в подпункте 20 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами
«с 06.00 до 01.00 часов»;
2) абзац второй подпункта 4 пункта 2.1 признать утратившим силу.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
- Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.
Глава Республики Саха (Якутия) А. Николаев
23 декабря 2021 года
№ 2229
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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