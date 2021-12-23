23.12.2021
16:34
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Официально

Новый указ главы Якутии

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Главы Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п о с т а н о в л я ю:

  1. Внести в абзац второй пункта 3 Указа Главы Республики
    Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности
    на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию
    распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение,
    заменив слова «без зрителей» словами «при половине заполняемости
    зрительного зала».
  2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г.
    № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия)
    в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
    следующие изменения:
    1) в пункте 2:
    а) в подпункте 7 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами
    «с 06.00 до 01.00 часов»;
    б) в подпункте 20 слова «с 06.00 до 00.00 часов» заменить словами
    «с 06.00 до 01.00 часов»;
    2) абзац второй подпункта 4 пункта 2.1 признать утратившим силу.
  3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
  4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
    информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А. Николаев

23 декабря 2021 года
№ 2229

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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