27.02.2022
10:19
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Коронавирус

Новые данные по коронавирусу в Якутии

На 27.02.2022 г. выявлено 975 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 270 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 78 случаев,
  • Намский район – 76 случаев,
  • Алданский район – 56 случаев,
  • Мирнинский район – 43 случая,
  • Вилюйский район – 41 случай,
  • Среднеколымский район – 40 случаев,
  • Ленский район – 36 случаев,
  • Верхневилюйский район – 34 случая,
  • Нюрбинский район – 31 случай,
  • Нерюнгринский район – 30 случаев,
  • Сунтарский район – 29 случаев,
  • Таттинский район – 28 случаев,
  • Олекминский район – 24 случая,
  • Верхоянский район – 23 случая,
  • Абыйский район – 20 случаев,
  • Усть-Алданский район – 19 случаев,
  • Амгинский район – 16 случаев,
  • Томпонский район – 15 случаев,
  • Хангаласский район – 13 случаев,
  • Усть-Янский, Чурапчинский районы по 9 случаев,
  • Кобяйский район – 8 случаев,
  • Оймяконский район – 6 случаев,
  • Анабарский, Жиганский районы по 5 случаев,
  • Булунский район – 4 случая,
  • Момский район – 3 случая,
  • Горный райлн – 2 случая,
  • Верхнеколымский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
    За сутки лабораториями республики проведено 3 368 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 125 518 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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