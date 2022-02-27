Новые данные по коронавирусу в Якутии
На 27.02.2022 г. выявлено 975 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 270 случаев,
- Мегино-Кангаласский район – 78 случаев,
- Намский район – 76 случаев,
- Алданский район – 56 случаев,
- Мирнинский район – 43 случая,
- Вилюйский район – 41 случай,
- Среднеколымский район – 40 случаев,
- Ленский район – 36 случаев,
- Верхневилюйский район – 34 случая,
- Нюрбинский район – 31 случай,
- Нерюнгринский район – 30 случаев,
- Сунтарский район – 29 случаев,
- Таттинский район – 28 случаев,
- Олекминский район – 24 случая,
- Верхоянский район – 23 случая,
- Абыйский район – 20 случаев,
- Усть-Алданский район – 19 случаев,
- Амгинский район – 16 случаев,
- Томпонский район – 15 случаев,
- Хангаласский район – 13 случаев,
- Усть-Янский, Чурапчинский районы по 9 случаев,
- Кобяйский район – 8 случаев,
- Оймяконский район – 6 случаев,
- Анабарский, Жиганский районы по 5 случаев,
- Булунский район – 4 случая,
- Момский район – 3 случая,
- Горный райлн – 2 случая,
- Верхнеколымский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 368 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 125 518 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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