13.11.2021
13:25
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Светская хроника
Николаев поздравил Николаева
Сегодня, 13 ноября исполнилось 84 года первому президенту республики Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ.
Глава Якутии тепло поздравил его в своем инстаграме.
Фото: из соцсети
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