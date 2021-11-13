13.11.2021
13:25
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Светская хроника

Николаев поздравил Николаева

Сегодня, 13 ноября исполнилось 84 года первому президенту республики Михаилу Ефимовичу НИКОЛАЕВУ.

Глава Якутии тепло поздравил его в своем инстаграме.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CWMtS0EKpvj/?utm_medium=copy_link
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