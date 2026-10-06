Каменный финал любовной драмы

В Якутске после ссоры с бывшей сожительницей мужчина разбил камнем стекло ее машины

В полицию обратилась жительница Якутска с заявлением о повреждении автомобиля «Тойота Пассо». Заявленная сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался 30-летний бывший сожитель потерпевшей.

Полицейские установили, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой к бывшей сожительнице, но разговор перерос в ссору, и девушка его выгнала. Затаив на неё обиду, злоумышленник бросил камень в припаркованный во дворе автомобиль, разбив боковое стекло.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — сообщает пресс-служба МВД по РС(Я).