12.12.2021
15:55
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Происшествия
Несчастный случай в одной из школ Якутска
Вчера, 11 декабря в школе №2 г. Якутска произошёл несчастный случай.
Во время тренировки 13-летняя ученица школы №24 сорвалась со скаладромной стены, вследствие падения ребенок получил перелом руки и госпитализирован.
По словам тренера альпинистского кружка, ученики школы №24 были приглашены на тренировку. В настоящее время назначена служебная проверка.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXXuPCxNW9d/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXXuPCxNW9d/
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