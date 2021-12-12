Несчастный случай в одной из школ Якутска

Вчера, 11 декабря в школе №2 г. Якутска произошёл несчастный случай. Во время тренировки 13-летняя ученица школы №24 сорвалась со скаладромной стены, вследствие падения ребенок получил перелом руки и госпитализирован. По словам тренера альпинистского кружка, ученики школы №24 были приглашены на тренировку. В настоящее время назначена служебная проверка.

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