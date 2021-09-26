26.09.2021
18:00
285

Экология

Неожиданный финал совещания у главы Якутии

Айсен Николаев написал в инстаграм: 

Сегодня, во Всемирный день здоровья окружающей среды, провел совещание по благоустройству города Якутска. Каждому надо понимать, что чистая планета начинается с нас самих. С нашего двора, улицы, села, города. Но к сожалению, мы очень часто забываем про это - перекладываем ответственность на надзорные органы, те - на управляющие компании. Управляющая компания винит население, население - мэрию. В итоге наш город в последние годы стал значительно хуже с точки зрения благоустройства. Сразу же после совещания пригласил его участников выехать на субботник по уборке мусора. Убирались в районе Речпорта и Птицефабрики. Город и села Якутии должны быть чистыми, и это зависит от нас всех!🌏🍃

И все участники совещания дружно поехали на неожиданный субботник. Судя по фото, о таком финале совещания знал только Дмитрий Садовников.

akulinalavrenteva8😂Ответить

gabyshevaaa_МолодецОтветить

Источник: https://www.instagram.com/p/CURpmLdIrfo/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх