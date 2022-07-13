Глава Якутии на Россия-24: прорвало насыпь в Верхоянске

В Верхоянске принимаются меры для сдерживания паводковых вод. Проведены укрепительные работы на дороге, которая проходит вдоль реки. Сделана отсыпка на низменных участках, но, несмотря на принятые меры, вода зашла в город.

«Когда стало понятно, что вода будет прибывать, за несколько дней дорогу начали досыпать, подняли на несколько десятков сантиметров. Вода прибывала не так быстро, поднималась на 1-2 сантиметра в час, но вчера при быстром подъеме воды дорога не выдержала. Сейчас вода тоже начинает медленно подниматься», — сказал глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия 24».

В данное время укрепительной дамбы в одном из самых затопляемых населенных пунктов республики нет. Проектно-сметная документация дамбы города Верхоянска была разработана еще в 2018 году. Она прошла государственную экспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов, сообщил Николаев.

По словам Айсена Николаева, проектно-сметная документация будет рассмотрена в Федеральном агентстве водных ресурсов в приоритетном порядке. Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1 млрд 330 млн рублей.

«Что касается проекта дамбы, он был разработан еще в 2018 году с экспертизой и был представлен в Федеральное агентство водных ресурсов. Находится там на рассмотрении в приоритетном списке. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы этот проект будет поддержан, тем более по Верхоянскому району такие наводнения случаются с регулярностью раз в несколько лет», — отметил руководитель региона.

Видео тгк Neruinfo