На всех вокзалах и поездах «ЖДЯ» соблюдаются меры санитарной безопасности

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на объектах Акционерной компании «Железные дороги Якутии» соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В частности, особое внимание уделяется местам пребывания пассажиров – на вокзалах и в поездах, где проводятся усиленные мероприятия по дезинфекции: влажная уборка с использованием дезсредств, обеззараживание помещений с использованием рециркуляторов, термометрия пассажиров в пути следования поезда, ношение масок и перчаток обслуживающим персоналом, контроль за соблюдением социальной дистанции, имеется запас масок, перчаток и антисептиков для обработки рук.

По информации начальника вагонно-пассажирской службы Алексея Соколова перевозка пассажиров осуществляется в штатном режиме, поезда ходят по графику. За август — сентябрь текущего года перевезено рекордное количество пассажиров – более 35 000. А по итогам 9 месяцев 2021 года перевезено 105,9 тысяч пассажиров, что уже превысило годовые показатели за последние 8 лет.

По словам Алексея Соколова в этом году в связи с теплыми погодными условиями трансфер пассажиров из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях продолжает осуществляться на теплоходе «Рукавишников» и автобусе. Сроки перехода на трансфер суднами на воздушной подушке будут объявлены дополнительно. В этом году суда на воздушной подушке будут отправляться с 203 микрорайона Якутска.

Проездные документы и талон на трансфер Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях можно купить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ»: на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе в г. Якутске, по адресу пр. Ленина,24, в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» на всех ж.д. вокзалах России, а также на сайте ОАО «РЖД» www.ticket.rzd.ru.

Кроме того, билеты можно купить с помощью популярных онлайн-сервисов, таких как ozon.travel.ru, tutu.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, ufs-online.ru, biletix.ru, pzd-online.ru, movista.ru, poezda.biletyplys.ru, rutrip.ru и др.

Билеты со скидкой на проезд в купейных вагонах по льготе «СЕМЬЯ можно приобрести только в билетных кассах.

Телефон для справок: 8(4112)31-80-81, Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

Подробно с расписанием поезда №327/328, беспересадочных вагонов, трансфера пассажиров и тарифами на проезд можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и на странице в Инстаграм @rwyakutia, а также отсканировав QR-код.