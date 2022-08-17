Минздрав республики приглашает население пройти диспансеризацию
Минздрав республики напоминает о диспансеризации населения. Поликлиники г. Якутска и Центральные районные больницы проводят бесплатную диспансеризацию населения. Это комплекс медицинских осмотров и дополнительных обследований, направленных на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также рисков их развития.
Диспансеризации в 2022 году подлежат якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.
Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:
1. По номерам телефонов медучреждений
2. Через федеральный портал «Госуслуги»
3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.
Этапы диспансеризации:
I этап диспансеризации проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе.
В первый этап диспансеризации входят:
Профилактический медицинский осмотр:
– опрос (анкетирование)
– измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– исследование уровня общего холестерина в крови;
– определение уровня глюкозы в крови;
– определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (с 18 до 64 лет);
– флюорография (1 раз в 2 года);
– электрокардиографию в покое (при первом прохождении осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше);
– измерение внутриглазного давления (при первом прохождении осмотра, далее с 40 лет);
– прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:
– Исследование кала на скрытую кровь (1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет;
– Эзофагогастродуоденоскопия в 45 лет;
Для женщин:
– Осмотр фельдшером (акушеркой) (с 18 и старше);
– Взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 64 лет;
– Маммография (1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 75 лет)
Для мужчин:
– Определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.;
Краткое профилактическое консультирование;
Общий анализ крови (с 40 лет и старше);
II этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии показаний по результатам первого этапа и включает в себя:
– осмотр (консультацию) врачом-неврологом;
– дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет);
– осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);
– осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно);
– колоноскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
– эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта);
– рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта);
– спирометрия;
– осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше);
– осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями;
– осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше);
– осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов);
– проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации).
Диспансеризация проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления.
+7 (999) 174-67-82
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