Минздрав республики приглашает население пройти диспансеризацию

Минздрав республики напоминает о диспансеризации населения. Поликлиники г. Якутска и Центральные районные больницы проводят бесплатную диспансеризацию населения. Это комплекс медицинских осмотров и дополнительных обследований, направленных на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также рисков их развития.

Диспансеризации в 2022 году подлежат якутяне 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.

Для удобства жителей республики доступны несколько способов записи:

1. По номерам телефонов медучреждений

2. Через федеральный портал «Госуслуги»

3. По номеру телефона Единого контакт-центра здравоохранения — 122.

Этапы диспансеризации:

I этап диспансеризации проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе.

В первый этап диспансеризации входят:

Профилактический медицинский осмотр:

– опрос (анкетирование)

– измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела;

– измерение артериального давления;

– исследование уровня общего холестерина в крови;

– определение уровня глюкозы в крови;

– определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (с 18 до 64 лет);

– флюорография (1 раз в 2 года);

– электрокардиографию в покое (при первом прохождении осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше);

– измерение внутриглазного давления (при первом прохождении осмотра, далее с 40 лет);

– прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.

Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:

– Исследование кала на скрытую кровь (1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет;

– Эзофагогастродуоденоскопия в 45 лет;

Для женщин:

– Осмотр фельдшером (акушеркой) (с 18 и старше);

– Взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 64 лет;

– Маммография (1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 75 лет)

Для мужчин:

– Определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.;

Краткое профилактическое консультирование;

Общий анализ крови (с 40 лет и старше);

II этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии показаний по результатам первого этапа и включает в себя:

– осмотр (консультацию) врачом-неврологом;

– дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет);

– осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);

– осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно);

– колоноскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);

– эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта);

– рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта);

– спирометрия;

– осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше);

– осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями;

– осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше);

– осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов);

– проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации).

Диспансеризация проводится бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления.