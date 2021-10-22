Служила верой и правдой — депутат

В октябре 2021 года истёк трехлетний срок работы в должности министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елены Афраимовны Борисовой. Указ Главы Республики Саха (Якутия) №133 о её назначении был подписан 23 октября 2018 года. Ровно три года Елена Афраимовна верой и правдой служила порученному ей делу.

Тогда еще никто не знал, что очень скоро после этого назначения всем нам придется жить в тяжелейших условиях мировой пандемии коронавируса, и о том, какой жесткий вызов это событие бросит всей системе здравоохранения.

Во время назначения Елены Борисовой глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев поставил перед новым министром задачу провести перезагрузку, то есть модернизацию, обновление, «апгрейд» системы здравоохранения. Задача успешно выполнялась.

Елена Борисова стала одним из авторов Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Республике Саха (Якутия). 15 декабря 2020 года Региональная программа модернизации была утверждена указом №1564 главы Якутии Айсена Николаева. Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова 18 февраля 2021 года подписала приказ «О предоставлении целевых субсидий в рамках региональной программы».

Во время работы Елены Борисовой министром здравоохранения, в 2019 году, вступили в силу национальные проекты. В том числе национальный проект «Здравоохранение», где в числе основных направлений стали первичная медико-санитарная помощь и новый формат поликлиники. Как это должно быть, и что такое новые стандарты поликлиники, было убедительно показано на примере детской поликлиники в Нерюнгри. Капитальный ремонт детской поликлиники был проведен впервые за 30 лет. Минздрав Якутии принимал решения о выделении дополнительных средств из бюджета республики для оснащения новым оборудованием, современной мебелью.

Елена Борисова успешно курировала строительство новых онкодиспансера и кардиодиспансера в Якутске. Она проводила огромную работу по реорганизации медицинских служб, подготовке кадров для сферы здравоохранения.

Когда Елена Борисова начинала работу на посту министра здравоохранения Якутии, никто не мог даже в «самом страшном сне» предположить, что через год Минздрав перейдет фактически на «военное положение».

Во время пандемии COVID-19 Елена Борисова как министр здравоохранения взяла на себя огромный груз отвественности по созданию условий для лечения коронавируса, до сих пор никому не известной болезни. Это потребовало от неё огромных организационных усилий в оперативной перестройке системы здравоохранения, её быстрой адаптации к новым условиям.

Пандемия коронавиуса стала жестоким вызовом всем, но в первую очередь, именно медицинским работникам. Доктора, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки – все, кто спасает жизнь и здоровье людей – исполняя профессиональный долг, оказались на передовой борьбы с невидимым, но очень опасным врагом. До сих пор идёт тихое и невидимое большинству людей, но беспощадное сражение с вирусом – в больницах и госпиталях, в операционных блоках и обсерваторах, в реанимациях и лабораториях. Быть министром здравоохранения в такое время, координировать сложнейшую работу сотен и тысяч медицинских работников, отвечать головой и сердцем за все промахи и неудачи, неизбежные в такой ситуации, и одновременно – решать перспективные задачи развития здравоохранения республики – это работа на грани героизма.

Мало кто знает, что еще в 2008 году Елене Борисовой была присвоена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени П.А.Петрова в области организации здравоохранения и медицинской науки. В «короновирусном» декабре 2020 года она была награждена знаком отличия «Гражданская доблесть». Это достойная оценка её самоотверженного труда на посту министра во время пандемии.

Сегодня мы от всей души благодарим Елену Афраимовну, которая достойно исполняла свой долг три сложнейших года на посту министра здравоохранения. Мало кто выдерживает масштабы той нагрузки, которая легла на министра здравоохранения в эти трудные годы. Во время мировой пандемии профессия врача похожа на профессию солдата, которому тоже надо защищать жизни людей. Жизнь идёт, и на место одних «солдат» приходят другие, не менее самоотверженные. Но мы должны быть всегда благодарными людям, которые спасают жизни и здоровье других людей и — каждый на своем посту — делают всё, что в их силах, даже в самой тяжелой и безысходной ситуации.

Желаем Елене Афраимовне Борисовой крепкого здоровья, жизненных сил и больших успехов на новом месте работы!