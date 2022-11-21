Люди труда — они рядом и мы ими гордимся

233 голов крупного скота в крестьянско-фермерском хозяйстве Акулины Львовой вошло в зимне-стойловый период.

Зимовка общественного скота началась в животноводческих хозяйствах Хангаласского улуса. В одну из наиболее ответственных сезонных кампаний вошло более 31 тысячи голов сельскохозяйственных животных, из них 233 голов крупного рогатого скота — в крестьянско-фермерском хозяйстве индивидуального предпринимателя Акулины Львовой в селе Булгунняхтах.

Хозяйство было основано в 2012 году и тогда оно называлось СЖПК «Кэскил». Во главе с Акулиной Львовой у истоков стояли три работника – Лидия Данилова, Татьяна Данилова и Гаврил Михайлов. Об этом рассказывает глава КФХ Акулина Львова. «В самом начале пути, при поддержке наслежной администрации, хозяйственным способом построили коровник. В 2016 году наш животноводческий комплекс был переквалифицирован в крестьянско-фермерское хозяйство и уже тогда мы получили возможность участвовать в различных проектах. Да и наметился рост в поголовье: мы стартовали с 34 голов, сейчас в зимне-стойловый период вошло 233 голов крупного рогатого скота, из них 120 дойных коров», — рассказывает Акулина Егоровна. Сейчас в хозяйстве работают 14 постоянных работников.

В 2020 году в хозяйстве было построено два новых коровника. «Благодаря займу от ФАПК «Туймаада» идет работа над строительством летника, его планируем завершить ближе к весне. Конечно, не хватает рабочих рук. Нет молодых людей, молодежь не хочет работать в сельскохозяйственной отрасли. В этом, как я вижу, препоны создает отсутствие условий для проживания. И всё упирается в деньги», — сетует Акулина Егоровна. В этом году отелилось 111 коров. «В зимовку входим с более 500 тонн сена. Купили порядка 110 тонн сенажа. Ежегодно закупаем по 16-20 тонн комбикорма. Из-за проливных дождей качество сена не самое высокое, но, тем не менее, кормов хватает», — говорит глава КФХ.

Она признается, что в целях увековечивания светлого имени лучшего дояра Якутии, заслуженного наставника молодежи РСФСР, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), почетного гражданина Хангаласского улуса Гаврила Романовича Чепалова работает под девизом «Поголовье скота не должно уменьшаться». И в этих словах заключается вся деятельность Акулины Егоровны Львовой, направленная на развитие сельского хозяйства и сельской местности в целом.

Отметим, что в хозяйствах всех категорий района в этом году заготовлено достаточно грубых кормов для успешного прохождения зимнего периода. Всего животноводы Хангаласского улуса накосили более 31 тысячи тонн сена, скосив почти 23 тысячи га.