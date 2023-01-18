Ксения Собчак возмущена «изгнанием женщин» из палатки главы Якутии

Пока в Якутии выясняли, кого именно попросил удалиться из палатки с крещенской купелью руководитель ДИП АГиП Якутии Семен Трофимов, информация о «изгнании женщин» главой Якутии попала в российский Телеграм и обросла различными интерпретациями и комментариями. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. В частности, Кровавая барыня Ксения Собчак разразилась такой отповедью в своем телеграм-канале:

Глава Якутии Айсен Николаев во время окунания в прорубь на Крещение распорядился вывести всех женщин из специальной палатки.

Это объяснили тем, что женщинам нельзя смотреть, как окунается мужчина. На улице -53 градуса тем временем. А в этих палатках для купания — тепло. По-мужски очень.

Кринж или база? Мы вот думаем, что кринж, потому что стеснительный Николаев потом на всеобщее обозрение выложил видео, где он, собственно, голый в прорубь и окунается. Логика не прослеживается.

Дальше не прослеживается логика ещё и в том, что когда остальные мужчины окунались в купель, женщин из палатки не выгоняли. Возможно, глава Якутии только себя мужчиной считает?