Красочно, ярко, масштабно — зрители о якутской опере «Ньургун Боотур» в Мариинке

В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге 2 декабря на новой сцене Мариинского театра при полном аншлаге прошла грандиозная премьера патриотической оперы на якутском языке «Ньургун Боотрур» в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета имени Суоруна Омоллона.

Режиссер якутской оперы Андрей Борисов создал масштабное уникальное творение, в основе которого представлен эпос «Олонхо» с сочетанием музыкальной и хореографической канвы, обрядовых эпизодов. В сценографии отражены мотивы различных древних культур. В премьерной постановке заняты ведущие солисты оперы, балета, хор, симфонический оркестр, артисты и музыканты Театра олонхо, хор государственной филармонии, ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Премьера якутской оперы будет также представлена 6 декабря в Большом театре в рамках Дней Якутии в Москве.

Постановка оперы «Нюргун Боотур» осуществлена за счет федерального финансирования.

Опера «Ньургун Боотур» впервые появилась в 1947 году и стала первым произведением в жанре музыкально-театрального искусства. Именно с этой оперы началось становление музыкального профессионального искусства в Якутии. По словам режиссера Андрея Борисова, постановка связана с событием огромной важности для республики – признания эпоса «Олонхо» шедевром нематериального культурного наследия человечества.

Современную постановку по достоинству оценили не только деятели культуры и искусства, но и обычные зрители, которые с восторгом приняли якутскую оперу и рукоплескали якутским артистам.

Свое мнение высказала историк искусства, театровед, директор музея театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга, художественный руководитель фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица: «Особенно рада видеть якутских артистов в Мариинском театре. Не прошло и месяца, как по итогам выступления балетного спектакля «Дягилев.Сезоны» якутская труппа была приглашена нашим фестивалем на гастроли в Санкт-Петербург. И вот вновь такой успех! Хочу сказать, что постановочная культура оперы «Ньургун Боотур» достаточно высока. Работа режиссера Андрея Борисова всегда идет со знаком качества. Мне все понравилось – хорошо выученные певцы, изумительные костюмы, прекрасная хореография, выразительный язык. Очень рада еще одной встрече с таким замечательным театром. Обязательно приезжайте к нам почаще и показывайте разные виды искусства – оперу, балет, драму», — поделилась она своим впечатлением после спектакля.

Директор национального драматического театра России — Александринского театра Сергей Емельянов высоко оценил премьерную постановку оперы: «Всегда, когда берут национальный репертуар, это гораздо сложнее, нежели ставить абсолютно типичные вещи для мировой оперы, гораздо проще поставить итальянских классиков, чем новое произведение, тем более, по национальному фольклору. Получилось очень красочно, ярко, масштабно, и я уверен, что после премьерного показа оперы в Санкт-Петербурге и в Москве, спектакль и дальше будет очень востребован. Меня всегда поражает масштаб и умение использовать огромную сцену, не у всех это может получиться. Видно, что все очень органично легло, и это зависит как от большого профессионализма режиссерской работы, так и от труппы театра».

Жительница Санкт-Петербурга Орлана Запольская не пожалела, что пришла на спектакль. Она также рассказала, что стала участницей событий Дней Якутии в Санкт-Петербурге и обладательницей знака «100-летие ЯАССР».

«Сегодня мы стали свидетелями потрясающих событий – с утра я побывала на открытии закладного камня в сквере имени Семена Новгородова, где мне вручили памятную медаль, посвященную столетию ЯАССР , и я с гордостью ее надела сегодня в театр. Еще одно важное мероприятие провели на Невском пятачке, где открыли памятник воинам-якутянам. И как венец сегодняшнего дня – опера в Мариинском театре. Потрясающее действо, очень красивые костюмы, профессиональная сценография. Самое важное для меня, как для простого зрителя – это большое количество задействованных артистов, представленных в широком возрастном диапазоне. Все они являются носителями культуры. Я родом из Тувы, долгие годы живу в Петербурге. Мы открыли для себя прекрасную, профессиональную, очень насыщенную талантливыми людьми республику, которая потрясает своим эпосом, историей, культурными традициями. Поздравляю всех якутян и петербуржцев с таким прекрасным событием», — сказала она.

Театралка, петербурженка Виктория Ионова с удовольствием, на одном дыхании посмотрела оперу. «Нам с подругой очень все понравилось – этнография, народные инструменты, обрядовые танцы, необыкновенные костюмы. Очень динамичное повествование, не успеваешь даже считывать субтитры, потому что этого не нужно и так все понятно. Люблю этнографию, очень интересно узнать что то новое о народах нашей страны. Посмотрев спектакль, захотелось побывать в Якутии».

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Рукавишников, давний поклонник якутской культуры: «Все, что показывают из Якутии, это что-то запредельное, начиная от кукольных спектаклей, заканчивая оперой и балетом. Когда-то случайно, много лет назад, я попал на знаменитого «Макбета», и с тех пор, когда вижу слово «саха», то уверен, что туда надо обязательно сходить посмотреть. Спасибо большое, что делитесь с нами своей культурой!».