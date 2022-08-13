Ковид не спит: сегодня больше, чем вчера

На 13.08.2022 г. выявлено 398 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было — 378 случая:

г. Якутск – 295 случаев, Мегино-Кангаласский район – 11 случаев, Мирнинский, Хангаласский районы – по 9 случаев, Намский район – 8 случаев, Сунтарский район – 6 случаев, Верхневилюйский, Вилюйский, Таттинский, Усть-Алданский район – по 5 случаев, Ленский, Нюрбинский, Чурапчинский район – по 4 случая, Алданский, Горный, Нерюнгринский, Оймяконский, Томпонский районы– по 3 случая, Усть-Майский район – 2 случая, Абыйский, Аллаиховский, Амгинский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Олекминский, Оленекский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 686 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 447 135 тестов.

За последние сутки госпитализировано 31 человек или 7,79% от общего количества выявленных случаев за сутки – 398 случая. За сутки 74,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 25,9%. На 13.08.2022 лечение в стационарах получают 1,26% больных, в амбулаторных условиях – 98,7%. За сутки выздоровело 103 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 649 737 человек. (90,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 172 691 человек Это 69% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино – Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском районах и г. Якутске.