Претендент на пост главы Нюрбинского улуса действует невпопад

За сутки дважды попал пальцем в небо общественник Любомир МИХАЙЛОВ, который, как считается, спит и видит себя главой Нюрбинского улуса.

Как бы то ни было, мужчина активизировался, но мечется и попадает в смешное положение.

Телеграм-канал Пряная Якутия сообщает:

Любомир Михайлов через соцсети призвал земляков, живущих в г. Якутске, помочь деньгами и спецодеждой хозяйствующим субъектам Нюрбинского улуса в заготовке сена. Через его личный счет😀

В ответ общественника Любомира Михайлова щелкнул по носу руководитель департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса И.В. ЕГОРОВ:

Убаастабыллаах Любомир Николаевич! Эн Ыңырыыгын ааҕан баран, итинник олоҕо суох суруйууларынан дьону булкуйбаккар, сыыhа ѳйдѳбүлгэ киллэрбэккэр кѳрдѳhѳбүн. Тоҕо диэтэххэ, бастакытынан, Ыңырыыгар ааттаталаабыт хаhаайыстыбаларың бары туораттан кѳмѳтѳ суох кыстыыр отторун булунар кыахтаахтар. Иккиhинэн, Ньурба улууhугар үс нэhилиэк — Сүлэ, Дьиикимдэ, Ньурбачаан оттуур ходуhалара аhыыкаҕа былдьаннылар. Бу нэhилиэктэртэн ураты атын нэhилиэктэргэ от үүнүүтэ куһаҕана суох, онон күн-дьыл улаханнык мэhэйдээбэтэҕинэ, быйылгы сезоңңа от сѳптѳѳх кээмэйинэн оттоноругар, сыллааҕы былаан туоларыгар эрэллээхпит. Онон Ньурба улууhугар оттооhун балаhыанньата хайдаҕын чахчы билэн-кѳрѳн баран биирдэ суруйуохтаах этигит. Тыа хаhаайыстыбатын курдук билбэт эйгэҕитин ылсаргыт, алҕас санаалары дьоңңо тиэрдэргит, бастатан туран, бэйэҕит репутацияҕытыгар охсуулаах буоларын ѳйдѳѳң.

Ньурба улууhун тыатын хаhаайыстыбатын департаменын салайааччыта И.В. ЕГОРОВ

В общем, руководитель департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса посоветовал общественнику не лезть куда не просят, в чем не разбирается, что не в его компетенции, и посоветовал общественнику не портить собственную репутацию.

В этот же день Любомир Михайлов растрезвонил, и на него ссылались все телеги, что на концерте-акции в поддержку Анатолия ЧОМЧОЕВА было собрано около 500 – 550 тысяч рублей.

В общем-то, неэтично сообщать об итогах акции, которую организовали другие. Тем более, что и по цифрам он не угадал, то есть наврал.

На следующий день организатор концерта-акции – медиа-группа «Ситим» сообщила, что поступило около 400 тысяч рублей.

SakhaLife привел точную информацию — 397 950 рублей.

Но информация о 500 – 550 тысячах рублей может быть чистой правдой… Если, конечно, сам общественник Любомир Михайлов лично пожертвовал Чомчоевым 100 – 150 тысяч рублей. Возможно, это и так, и возмечтавший о посте главы Нюрбинского улуса исключительно из своей природной скромности умолчал о своем широком жесте. Еще не поздно общественнику вывернуть карман на благое дело и заявить, что он был прав. Заодно превзойти главу Верхневилюйского улуса Владимира ПОСКАЧИНА, от имени которого был вручен сертификат на 100 тысяч рублей.

Либо этот, с позволения сказать, общественник в поисках информационных поводов мечется туда-сюда и выглядит несуразно, хуже того, смешно и жалко.