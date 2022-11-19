Как якутскую мумию из музея спустя 60 лет похоронили на родине

В музее им. Ем. Ярославского более 60 лет под стеклом в деревянной витрине выставляли мумию женщины, которую извлекли из захоронения XVIII века в Мегино-Кангаласском улусе. По словам очевидцев, зрелище было пугающее — запавшие глазницы и рот, почерневшие и высохшие руки. Особо впечатлительные посетители жаловались, что мумия им снится, жалуется на мучения и просит ее похоронить, о чем есть записи в музейной книге отзывов. К тому же вахтеры музея говорили, что слышат по ночам вздохи и стоны, шаги и стуки, и даже звуки бубна, они стали отказываться дежурить. Дошло до того, что ночную охрану музея передали милиции.

История раскопок мумии

Музейный экспонат № 2104, который наводил страх на посетителей и сотрудников, попал в музей в 1937 году после раскопок археологической экспедицию Новгородова. Как сообщает якутский ученый-этнограф Розалия Бравина в своей книге «Олох уонна өлүү саха итэҕэлигэр» («Жизнь и смерть в верованиях саха», Якутск, 1996): «В сентябре 1937 года М.А.Ковынин, И.Д.Новгородов и С.И.Боло на берегу реки Суола в местности Киис тиэрбит Мегино-Кангаласского района раскопали три старинных погребения. Согласно древним преданиям на этом месте захоронены предки рода Моорук – именитый Аба Уос Дьорхо, его сын и невестка. Экспедиция Новгородова обнаружила два погребения, наземное сооружение одного из захоронений было уничтожено огнем, местные указали его как захоронение самого Аба Уос Дьорхо. А второе – искусно сделанное в виде небольшого сруба-построения, по четырем углам которого стояли большие столбцы наподобие сэргэ-коновязи, судя по легендам, принадлежало сыну предводителя рода и невестке. Когда вскрыли наземное сооружение, внутри оказались две могилы, посередине которых стоял, воткнутый в землю чороон, лежали завернутые в резную бересту летней юрты ребра ритуального животного – коня. Усопшие были похоронены в очень богатом убранстве из меха чернобурой лисы, бобра, соболя, рыси, шелка, сукна, мягко обработанной ровдуги, обильно украшенном бисером. В погребении было и оружие: луки, стрелы, копья, мечи-батыйа, также деревянная утварь, конское седло, сменная одежда в кожаных больших мешках. Аба Уос Дьорхо и его сын Муруку были весьма высокого роста — 1,80 м, рост молодой женщины был 1,65 м. Эти артефакты, извлеченные из погребений предков рода Моорук, долго экспонировались в музее».

Экспозиция музея им.Ярославского

Потомки добились перезахоронения

Потомки этого моюрукского рода в 90-е годы стали обращаться во все инстанции с просьбой позволить перезахоронить останки: «Тело нашей прародительницы лежит на всеобщем обозрении в музее. Потому в нашем клане спивается молодежь, люди рано умирают. Мы требуем вернуть мумию нам, чтобы предать ее земле. Мы желаем достойно захоронить останки нашей прародительницы, чтобы снять родовое проклятие»… И власти пошли им на встречу – разрешили передать экспонат №2004 для перезахоронения. В 1998 г. по ходатайству искусствоведов и администрации с.Суола Мегино-Кангаласского района была создана экспертная комиссия. Министерство культуры издало приказ о списании музейного экспоната “…в связи с физиотехническим устарением и участившимися случаями негативной реакции со стороны посетителей».

Но есть сведения, что родственники вначале просто выкрали мумию из музея. И только после этого, чтобы избежать скандала, была оформлена официальная передача останков. Общественное мнение было на стороне потомков – по якутским обычаям нельзя тревожить умерших.

Повторное погребение произошло 14 апреля 1998 года с соблюдением всех традиций — поставили новый сруб чардаат – традиционное якутское надгробье, погребальный обряд провела известная якутская целительница Эдьиий Дора — Федора Кобякова.

Наконец дух молодой якутской женщины спустя 60 лет обрел покой на родовой земле…