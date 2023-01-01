Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году?

Традиционно в начале года правительство Якутии начинает отчетную кампанию. Чиновники активно ездят по городам и весям, отчитываются о работе правительства. А народ даёт беспристрастную оценку. Предлагаем читателям SakhaLife самостоятельно оценить работу правительства Республики Саха (Якутия) через наш опрос. Шкала оценки — школьная. По 5 бальной системе. Опрос продлится все новогодние каникулы до конца дня 8 января. Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году? 1 - Очень плохо

2 - Плохо

3 - Удовлетворительно

4 - Хорошо

5 - Отлично Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году? 1 - Очень плохо

2 - Плохо

3 - Удовлетворительно

4 - Хорошо

5 - Отлично Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Фото: SAKHALIFE Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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