01.01.2023
23:32
204
Опрос
Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году?
Традиционно в начале года правительство Якутии начинает отчетную кампанию. Чиновники активно ездят по городам и весям, отчитываются о работе правительства. А народ даёт беспристрастную оценку. Предлагаем читателям SakhaLife самостоятельно оценить работу правительства Республики Саха (Якутия) через наш опрос.
Шкала оценки — школьная. По 5 бальной системе.
Опрос продлится все новогодние каникулы до конца дня 8 января.
Загрузка ...
Загрузка ...
Фото: SAKHALIFE
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.01.2023
0
37
01.01.2023
0
123
01.01.2023
0
213
01.01.2023
1
1228
01.01.2023
0
874
01.01.2023
0
584
01.01.2023
0
322
01.01.2023
0
645
01.01.2023
0
713
01.01.2023
0
593
01.01.2023
0
704
01.01.2023
0
1222
01.01.2023
0
1743
01.01.2023
1
1787
01.01.2023
0
526
01.01.2023
1
2474
01.01.2023
0
669
01.01.2023
0
1847
01.01.2023
1
6051
01.01.2023
0
955
01.01.2023
0
16507
31.12.2022
0
1456
31.12.2022
0
466
31.12.2022
0
386
31.12.2022
0
1768
31.12.2022
0
659
31.12.2022
0
16877
31.12.2022
0
1447
31.12.2022
0
577
31.12.2022
0
789
31.12.2022
0
1033
31.12.2022
0
426
31.12.2022
0
4301
31.12.2022
0
8381
31.12.2022
0
1167
31.12.2022
0
1333
31.12.2022
0
1273
31.12.2022
0
1117
31.12.2022
0
338
31.12.2022
0
331
31.12.2022
0
513
31.12.2022
0
347
31.12.2022
0
671
31.12.2022
0
366
31.12.2022
0
313
31.12.2022
0
3866
31.12.2022
3
3496
31.12.2022
0
322
31.12.2022
0
408
31.12.2022
0
401
31.12.2022
0
3044
31.12.2022
0
1663
31.12.2022
1
3254
31.12.2022
1
6085
31.12.2022
0
1130
31.12.2022
0
8343
31.12.2022
0
1063
31.12.2022
0
1024
30.12.2022
0
459