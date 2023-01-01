01.01.2023
23:32
204

Опрос

Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году?

Правительство Якутии

Традиционно в начале года правительство Якутии начинает отчетную кампанию. Чиновники активно ездят по городам и весям, отчитываются о работе правительства. А народ даёт беспристрастную оценку. Предлагаем читателям SakhaLife самостоятельно оценить работу правительства Республики Саха (Якутия) через наш опрос.

Шкала оценки — школьная. По 5 бальной системе.

Опрос продлится все новогодние каникулы до конца дня 8 января.

Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году?
Архив опросов
Смотреть результаты
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Как вы оцениваете работу правительства Якутии в 2022 году?
Архив опросов
Смотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Фото: SAKHALIFE
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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