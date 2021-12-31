Искры из глаз — это не то, что нужно в новый год

До нового года осталось совсем немного. Сегодня, 31 декабря 2021 — го, в стационаре Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы вместе с врачом-офтальмологом, хирургом Стефаном Георгиевым и медицинской сестрой Дианой Ларионовой, новый год встречают четыре пациента.

Новогодняя ночь для них пройдёт в самых комфортных условиях — удобные, большие, светлые палаты нашей больницы, доктор Стефан, и чуткие руки медицинской сестры Дианы, об этом уже позаботились

Один из пациентов поступил в стационар накануне, с проникающим ранением глаза. Работал по хозяйству, полено отлетело прямо в глаз. Что примечательно — три дня мужчина ходил с радужкой наружу, виднеющуюся через роговицу. Сейчас наш пациент находится в стабильном состоянии, и возможно, Рождество он встретит вместе с семьёй

Искры из глаз — это совсем не то, что нужно в ночь на 1-ое января. Призываем вас быть осторожными в новогоднюю ночь с шампанским, бенгальскими огнями и фейерверками , и не медлить с обращением за медпомощью — наш Центр неотложной офтальмологической помощи работает круглосуточно, ежедневно, без выходных, по адресу Свердлова, 17, рядом с основным зданием больницы.

«Если все же что-то вам попало в глаза, ощущается жжение и/или слезотечение, ощущение инородного тела, постарайтесь не трогать руками глаза, не тереть — советует доктор Стефан — Предварительно сняв контактные линзы и вымыв руки — промыть глаз физиологическим раствором, закапать капли для глаз «Окомистин» либо «Альбуцид». В крайнем случае промыть чистой водой. Если чувство инородного тела не пропадает — обратиться в неотложку. Не пытайтесь самостоятельно извлекать инородные тела — это может привести к дополнительной травматизации. И ещё: если фейерверк не заработал, не заглядывайте прямо в батарею салюта, постарайтесь держаться подальше» — завершил врач.

С наступающим Новым годом, дорогие пациенты! Здоровья вам и вашим семьям!