Иппотерапия в качестве реабилитации после коронавируса

В Якутске перенесшие ковид дети-сироты проходят курс оздоровительной верховой езды.

В Якутске 100 детей-сирот прошли бесплатную иппотерапию в качестве реабилитации после коронавируса. Пройти курс оздоровительной верховой езды помог проект «Жизненный вираж», инициированный Молодёжным правительством республики.

Напомним, в мае 2022 года проект выиграл грант Росмолодёжи в размере 650 000 рублей.

Как сообщила руководитель проекта и член Молодёжного правительства Ираида Хань, проект был приурочен к 100-летнему юбилею республики, поэтому в рамках него именно 100 детей прошли оздоровительную верховую езду.

Занятия проходили в конно-спортивном клубе «Импульс» на площадке АГАТУ. По завершению проекта занятия было решено продолжить, там создали отдельную секцию по оздоровительной верховной езде для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в рамках проекта провели семь мероприятий, которые помогли улучшить физическое и психологическое состояние детей.

Целевой группой проекта стали живущие в Якутске дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3-х до 17 лет включительно.