И вечно раб! Свежеиспеченному министру помянули старое

Не вырубишь топором

Сегодня, 14 марта глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ своим указом назначил министром предпринимательства, торговли и туризма Тимура ХАНДЫ.

Кресло пустовало полтора месяца. Предыдущий министр Ирина ВЫСОКИХ подала в отставку в начале февраля.

Исполнял обязанности министра Максим КАРБУШЕВ, первый зам.

По случаю кадрового назначения якутские телеграм-каналы вытащили давний пост Тимура Ханды в соцсети, в котором он назвал госслужбу рабством, а предпринимательство – свободой. Сделал он это после отставки с поста руководителя департамента формирования бизнес климата и инноваций министерства инвестиционного развития и предпринимательства республики.

Освободившийся «раб» недолго побыл на свободе. Год поруководив ООО, второй раз вошел в суровую реку госслужбы в качестве замминистра экономики.

Затем сценарий повторился. Отставка. Год работы на посту руководителя ООО, и снова «рабство», с сегодняшнего дня на посту министра.

Во всяком случае, сам Ханды так считает. Считал. И не вырубишь топором…

СПРАВКА

Ханды Тимур Юрьевич

Образование: высшее

2015 – Академия труда и социальных отношений (ВШПД ВЦСПС им. Н.М. Шверника), Москва (специальность «Финансы и кредит», «Экономист»);

2017 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва (Президентская программа подготовки кадров, Инновационное управление компанией);

2020 — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва (Экономический, Системный подход в управлении регионом).

Трудовая деятельность:

2011 – 2014 – ООО «РС-ЮниТрейд», генеральный директор;

2011 – 2015 – ИП Ханды Т.Ю.

2015 – 2017 – Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия», заместитель генерального директора;

2017 – 2017 – Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия), руководитель Департамента формирования бизнес климата и инноваций;

2017 – 2018 – ООО «Бизнес Клуб», генеральный директор;

2018 – 2021 – Министерство экономики Республики Саха (Якутия), заместитель министра;

Март 2021 – по настоящее время – ООО «ХОТ Консалтинг», генеральный директор.

14 марта 2022 г. назначен министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).