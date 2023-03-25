25.03.2023
16:17
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Светская хроника

Гульнара Уварова-Михайлова: Я зарабатываю деньги честным трудом, плачу налоги…

Широко о суперуспешном якутском риелторе Гульнаре Уваровой-Михайловой узнали в 2022 году после безуспешной попытки вымогательства 50 млн рублей блогером Сусанной Рожиной. Вокруг ее имени постоянно ходят слухи и возникают скандалы. Так, недавно СМИ сообщали о предполагаемой схеме дробления бизнеса, сообщает тгк Sakhaday

Впрочем, Гульнара не собирается оправдываться. «А что под меня копать? Я зарабатываю деньги честным трудом, плачу налоги. Моя совесть чиста», — так ответила она на вопрос подписчицы в прошлом году.

Сейчас предпринимательница заняла пост руководителя Федерации легкой атлетики Хангаласского района. «Как прилечу в Якутск, обязательно встречусь со спортсменами», — обещает Гульнара.

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Фото: тгк Sakhaday
Источник: тгк Sakhaday

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