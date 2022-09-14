14.09.2022
21:59
130

Якутия

Глава Якутии встретился с руководством «Газпром СПГ технологии»

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Прошла рабочая встреча с председателем Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Константиновичем Кахидзе. Во время Петербургского международного экономического форума нами было подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа на 70 тысяч тонн в п. Нижний Бестях. Обсудили ход реализации этого крупного проекта, который поможет автономной газификации населенных пунктов и переводу транспорта на СПГ.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх