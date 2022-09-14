14.09.2022
21:59
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Якутия
Глава Якутии встретился с руководством «Газпром СПГ технологии»
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Прошла рабочая встреча с председателем Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Константиновичем Кахидзе. Во время Петербургского международного экономического форума нами было подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа на 70 тысяч тонн в п. Нижний Бестях. Обсудили ход реализации этого крупного проекта, который поможет автономной газификации населенных пунктов и переводу транспорта на СПГ.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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