Глава Якутии встретился с руководством «Газпром СПГ технологии»

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: Прошла рабочая встреча с председателем Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Константиновичем Кахидзе. Во время Петербургского международного экономического форума нами было подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа на 70 тысяч тонн в п. Нижний Бестях. Обсудили ход реализации этого крупного проекта, который поможет автономной газификации населенных пунктов и переводу транспорта на СПГ.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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