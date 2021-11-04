04.11.2021
15:16
98
Общество
Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях
Завтра, 5 ноября, в 18:00 по якутскому времени состоится прямой эфир Главы республики Айсена Николаева в социальных сетях.
Жители республики смогут задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube на канале «Айсблог» и получить на них ответы из первых уст.
Instagram: https://instagram.com/nikolaev_aisen?utm_medium=copy_link;
Facebook: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14;
OK: https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/153859072676762;
VK: https://vk.com/wall532632737_7129;
You Tube — канал «Айсблог»: https://youtu.be/BeTbbCYej7k.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#айсен николаев#Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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