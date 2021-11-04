Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях

Завтра, 5 ноября, в 18:00 по якутскому времени состоится прямой эфир Главы республики Айсена Николаева в социальных сетях.

Жители республики смогут задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube на канале «Айсблог» и получить на них ответы из первых уст.

Instagram: https://instagram.com/nikolaev_aisen?utm_medium=copy_link;

Facebook: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14;

OK: https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/153859072676762;

VK: https://vk.com/wall532632737_7129;

You Tube — канал «Айсблог»: https://youtu.be/BeTbbCYej7k.