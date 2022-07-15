Глава Якутии поручил завершить восстановительные работы в Верхоянском улусе до конца сентября

Не позднее 30 сентября должны быть завершены все восстановительные работы в Верхоянском районе. В эти дни будет разработан комплекс мер по ликвидации последствий дождевого паводка и помощи населению, который в середине следующей недели утвердит глава республики Айсен Николаев.

«Мы должны не позже 30 сентября завершить все восстановительные работы. Некоторые виды работ надо завершить раньше, но в целом это крайний срок. К 20 июля необходимо разработать и утвердить комплекс мер по ликвидации последствий дождевого паводка», — сказал сегодня на совещании с членами правительства Айсен Николаев.

Также к вечеру 16 июля будет сформирован штаб по ликвидации последствий дождевых паводков в Верхоянском районе и помощи пострадавшему населению. Восстановительные работы должны быть незамедлительно начаты в тех населенных пунктах, откуда вода ушла.

На совещании глава региона поставил перед исполнительными органами государственной власти ряд задач — от подготовки к отопительному сезону до привлечения волонтеров.

Список основных поручений:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Задача министерства будет заключаться в том, чтобы обеспечить подготовку объектов к отопительному сезону в срок до 1 сентября, в том числе восстановить тепловые сети. Особое внимание будет уделено просушке угля, завезенного в рамках «северного завоза», и доставке дезинфицирующих средств в каждый населенный пункт, пострадавший от паводка.

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий

Исполнительному органу власти предстоит обеспечить устойчивой связью населенные пункты, незамедлительно разработать предложения по увеличению пропускной способности интернета, чтобы у людей не было проблем в заполнении и отправке документов, позволяющих получить установленные выплаты при ЧС.

Министерство образования и науки

Ведомству необходимо во взаимодействии с местными органами власти обеспечить отдых детей из пострадавших населенных пунктов в лагерях, в том числе в «Орленке», куда поедут 50 детей из Верхоянского и Кобяйского районов. При этом утверждением списков займутся муниципалитеты.

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям

Министерству поручена координация работ строительных отрядов. Стройотряды должны быть сформированы преимущественно из числа местных жителей. Отряды будут сфомированы в каждом населенном пункте в количестве не менее 10 человек, в городе Верхоянске — больше.

Министерство сельского хозяйства

Многие сенокосные угодья ушли под воду, даже после его убытия качество сена будет низким. В отличие от центральных районов республики, сено в отдаленный Верхоянский район завезти не представляется возможным. Поэтому республиканское ведомство организует выезд мобильных бригад для заготовки сена на удаленные территории, которые не использовались много лет, и проконтролирует выполнение запланированных объемов для зимовки скота.

Поставлена задача — осмотреть дальние сенокосные угодья, проезды к ним, а также обеспечить завоз комбикормов.

Министерство строительства

Несмотря на сильный дождевой паводок, вода не так сильно повредила жилые дома и социальные объекты. Не подлежащих восстановлению объектов нет. Однако, ремонт надо сделать во всех пострадавших от паводка зданиях. В составе правительственной комиссии специалисты министерства определят объемы и виды материалов, которые необходимо завезти, в том числе утеплители, линолеум и другое, а также обеспечат их доставку.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Паводковые воды повредили километры дорожного полотна. Ведомство должно координировать работы по их восстановлению, включая поселковые и межпоселковые дороги. Для этого предстоит обеспечить район необходимой техникой.

Также Минтрансу поручено оказать содействие Минсельхозу в обеспечении проезда к дальним сенокосным угодьям.

Министерство труда и социального развития

Сегодня Минтруд организовывает реабилитацию пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах Якутска. Перед ведомством поставлена задача — оказать финансовую помощь социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям, людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства

Исполнительный орган будет курировать вопросы координации и контроля подсчета ущерба от паводка. Через министерство люди будут получать единовременную материальную помощь. Кроме того, ведомство разработает предложения по дополнительной помощи населению для предоставления в федеральные органы власти.

Министерство здравоохранения

Минздрав координирует доставку лекарств, медикаментов, вакцин. При этом ими должны быть обеспечены не только районный центр, но отдаленные села — такая задача поставлена главой республики.

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В первую очередь, комитет продолжит координацию работ по обеспечению населения питьевой водой, продуктами питания, лекарственными средствами. Должна быть выстроена четкая система их доставки.

Необходимо также завершить работы по оформлению документов для привлечения к работам вертолета Ми-26 МЧС России. Соответствующая договоренность с Главой МЧС Александром Куренковым уже есть, сообщил Айсен Николаев.

Еще один важный вопрос, курируемый комитетом, — это доставка нефтепродуктов, в том числе тарированных, по заявкам органов местного самоуправления Верхоянского района.

Государственный комитет по занятости населения

Комитет будет координировать привлечение населения к восстановительным работам. В частности, это позволит обеспечить заработок для незанятого населения Верхоянского района.

Министерство экономики

Ведомству дано поручение организовать совместно с МФЦ выезд специалистов на места для помощи пострадавшим в оформлении документов для получения выплат, положенных при ЧС. За исключением Верхоянска, в тех населенных пунктах, где интернета нет, сбор заявлений будет проведен очно. Ответственные сотрудники должны вылететь на места сегодня-завтра и завершить работы в течение двух недель, чтобы граждане начали быстрее получать средства.

Министерство финансов РС (Я)

Исполнительный орган должен обеспечить финансовую часть всех проводимых мероприятий, в том числе привлечение авиации, организацию общественных работ на местах и т.д.

Все перечисленные работы должны быть проведены в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по РС (Я).