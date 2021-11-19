Глава Якутии подписал указ о награждении многодетных матерей

В рамках мероприятий, посвященных Дню Матери многодетные матери Якутии получили государственные награды. Соответствующий Указ Глава республики Айсен Николаев подписал 16 ноября текущего года.

Так, знаками за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций, активную общественную деятельность отмечены 18 матерей, имеющих семь и более детей.

Знаком Высшей Благодарности Матери награждены: Екатерина Михайловна Егорова, жительница с. Тымпы Вилюйского улуса (района) – многодетная мать, ветеран труда и Ульяна Егоровна Пермякова, с. Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса – многодетная мать, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Материнская слава», отличник сельского хозяйства РС(Я), почетный долгожитель Республики Саха (Якутия).

Знаком «Мать-героиня» награждены матери, родившие и воспитывающие 10 детей: Мария Александровна Димитриева – с. Хомустах Верхневилюйского улуса (района), Кристина Анатольевна Игнатьева – с. Кыйы Таттинского улуса, Ирина Иннокентьевна Кутукова – с. Столбы Намского улуса.

Знаком «Материнская слава I степени» награждены матери, родившие и воспитывающие 9 детей: Елена Семеновна Игнатьева – с. Суола Мегино-Кангаласского улуса и Олеся Борисовна Сапрунова – г. Мирный Мирнинского района.

Знаком «Материнская слава III степени» награждены матери, родившие и воспитывающие 8 детей: Александра Романовна Панькова – с.Аппаны Намского улуса, Туйара Петровна Панькова – с. Намцы Намского улуса, Яна Ивановна Сивцева, – с. Чурапча Чурапчинского улуса (района), Наталья Павловна Федорова – с. Оленек Оленекского эвенкийского национального района.

Знаком «Материнская слава III степени» награждены матери, родившие и воспитывающие 7 детей: Татьяна Николаевна Алексеева – с. Туора-Кюёль Таттинского улуса, Саргылана Ивановна Васильева — с. Хонуу Момского района; Алеся Федоровна Голикова – п. Белая Гора Абыйского улуса (района), Евдокия Афанасьевна Максимова – с. Булгунняхтах Хангаласского улуса; Ирина Павловна Оконешникова – с. Ойусардах Среднеколымского улуса (района), Мотрена Петровна Софронова – с. Диринг Чурапчинского улуса (района), Александра Федоровна Федотова – с. Намцы Намского улуса.