Глава Якутии обозначил приоритеты работы правительству

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, улучшение качества предоставления социальных услуг, ускорение темпов расселения непригодного жилья – эти и другие вопросы обсуждены сегодня, 15 ноября, на планёрном совещании с участием регионального кабмина и руководством Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) под председательством главы региона Айсена Николаева.

В региональной повестке темой номер один по-прежнему остаётся борьба с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас в целом по стране и у нас в республике сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. В борьбе с распространением заболеваемости важнейшей задачей остаётся вакцинация. Постоянного контроля требуют и вопросы обеспечения достаточных объёмов запаса медицинских препаратов и кислорода», — подчеркнул Айсен Николаев.

«В настоящее время в тех районах, где люди активно прививаются, болезнь распространяется значительно медленнее. На сегодняшний день двумя компонентами прививок вакцинировано 60% от взрослого населения республики, первым компонентом – 66%», — сообщил глава региона.

В ходе планёрного совещания Айсен Николаев остановился на приоритетных направлениях деятельности органов исполнительной власти. При этом особое внимание уделено социальному блоку.

Для повышения эффективности мер адресной социальной поддержки населения создана Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая объединяет предоставляемые гражданам меры социальной поддержки за счёт средств из федерального, регионального и местного бюджетов.

В рамках внедрения единой системы Правительством РФ утверждён новый порядок регистрации безработных граждан и тех, кто обращается в Центры занятости населения для поиска работы. Айсен Николаев поручил курирующему социальный блок заместителю председателя правительства Ольге Балабкиной отработать вопросы по подключению к данной системе социальных учреждений республики и муниципальных образований.

Правительство страны также утвердило постановление об ускорении темпов расселения непригодного жилья в регионах Сибири и Дальнего Востока. Речь идёт о временном жилье, которое было построено в годы промышленного освоения городов и посёлков, это балки, бытовки и бараки.

Новое постановление Правительства РФ корректирует правила предоставления средств из федерального бюджета на госпрограмму по расселению ветхого и аварийного жилья. В частности, получить новую квартиру или средства на её покупку смогут не только граждане, которым было предоставлено временное помещение для проживания, но и члены их семей.

Благодаря таким изменениям новое жильё смогут получить большее количество граждан в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях.

В нашей республике достаточно большой объём такого жилья приходится на посёлок Айхал Мирнинского района.

Первому вице-премьеру Кириллу Бычкову, курирующему строительный блок, поручено начать актуализацию списков якутян, подпадающих под новый порядок расселения для передачи в Минстрой России не позднее 1 февраля 2022 года.

Глава Якутии напомнил, что общий объём средств на поддержку отрасли культуры в связи с пандемией, выделяемых федеральным правительством составляет 2 млрд. рублей. Зампреду правительства Сергею Местникову поручено обеспечить своевременность оформления заявки от региона.