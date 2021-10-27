Глава Якутии: наши предложения были поддержаны Юрием Трутневым

На заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе обсуждены итоги VI Восточного экономического форума и ряд других вопросов, имеющих большое значение для дальневосточных регионов.

Вопросы, рассмотренные в ходе заседания Совета, для Якутии имеют принципиальное значение, отметил глава республики. «Я очень рад, что благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева и Министерства природных ресурсов на следующий год финансирование борьбы с лесными пожарами увеличено практически на 1 миллиард 170 миллионов рублей. Это, конечно же, поможет нам гораздо лучше подготовиться к пожароопасному сезону 2022 года», – сказал Айсен Николаев.

На заседании Совета он также представил ряд предложений по противодействию пожарам, и эти инициативы были поддержаны вице-премьером и полпредом в ДФО Юрием Трутневым. В частности, глава Якутии предложил изменить подход к методике определения и введения чрезвычайных ситуаций, что позволит оперативнее получать дополнительное финансирование, привлекать резервные силы и технику из федерального центра. Кроме того, Айсен Николаев озвучил инициативы, направленные на улучшение ситуации по заправке вертолётов при тушении пожаров, по оптимизации работы по противопожарным разрывам. «Как субъект, который напрямую сталкивается с этой бедой, мы озвучили много предложений, и я рад, что Юрий Петрович Трутнев все эти предложения поддержал», – отметил Айсен Николаев.

Глава региона также сообщил, что уже в следующем году начнётся строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй у села Верхневилюйск. «Вопрос достаточно давно республикой ставился, начиная с 2015 года, но раньше, к сожалению, поддержки и финансирования не было. Сейчас принято решение о выделении средств в размере 700 миллионов рублей на три года, начиная со следующего», – сказал Айсен Николаев.