Глава Якутии написал диктант Победы

В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, во всех регионах страны прошел международный исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Глава Якутии Айсен Николаев написал диктант на одной из площадок, организованных в республике.

«История нашей страны – это история патриотизма. Наш долг – сохранять и передавать подрастающему поколению историческую правду о ключевой роли нашего народа в освобождении человечества от фашизма. Участие в диктанте дает возможность освежить в памяти те события, которые привели нас к Великой Победе», – сказал Айсен Николаев.

Диктант писали на 725 площадках. Участники акции за 45 минут ответили на 25 вопросов. Вопросы были разного характера: нужно было вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы были связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года для популяризации изучения истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, а также повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

В этом году «Диктант Победы» проходит на более чем 18 тыс. площадках в России и других странах.

Организаторы диктанта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ответственный по проведению Диктанта в республике – региональный оргкомитет «Наша Победа».