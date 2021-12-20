20.12.2021
21:54
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Спорт

Этот национальный вид спорта Якутии может стать олимпийским

Мас-рестлинг уже к концу 30-х-в начале 40-х годов ХХI века может стать олимпийским видом спорта.  Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев сегодня в ходе пресс-конференции.

«Мас-рестлинг, на мой взгляд, это на сегодня единственный вид спорта в Якутии, который реально может стать олимпийским видом спорта. Для этого  у нас есть четкий алгоритм. Международная федерация мас-рестлинга под руководством Александра Акимова проводит большую работу по популяризации  нашего национального вида спорта. Если и в дальнейшем планомерная работа будет проводиться, то мас-рестлинг может быть номинирован на олимпийский вид спорта», — сказал Айсен Николаев.  

Еще одним шагом в продвижении этого вида спорта на международном уровне станет проведение чемпионата мира по мас-рестлингу в июне следующего года в Якутске. Будут созданы Международный центр мас-рестлинга, Академия мас-рестлинга.

По словам Айсена Николаева, нужно вести серьезную работу с олимпийскими комитетами разных стран и Международным  олимпийским комитетом и это задача для всей страны. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердили олимпийские перспективы мас-рестлинга.

В этом году исполнилось 10 лет создания Международной федерации мас-рестлинга. На сегодняшний день уже более 50 стран из пяти континентов мира участвуют в соревнованиях. Этот вид спорта развивается в 60 регионах страны и вызывает огромный интерес, как у детей, так и у взрослых. 

Также на пресс-конференции Айсен Николаев сообщил, что на днях будут обсуждать вопрос о допуске зрителей на спортивные соревнования,  и решения будут принимать последовательно с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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