Доля заболевших в Якутске снизилась — оперштаб Якутии

Доля заболеваний в г. Якутске несколько снизилась (до 75,9%) за счет увеличения количества новых случаев в районах.

Количество тяжелобольных ненамного, но возросло с прошлой недели. В реанимации находятся 69 пациентов, из них 10 в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Все они не были вакцинированы. Вместе с тем в тяжелом состоянии без ИВЛ находится 2 ребенка.

По итогам заседания оперативного штаба республики Айсен Николаев дал следующие поручения:



Правительством РФ утвержден план дополнительных мер для борьбы с новым омикрон-штаммом. Необходимо взять под особый усиленный контроль своевременное исполнение плана по республике.



Согласно плану, сегодня Федеральный фонд ОМС с территориальным фондом по республике и медстраховщиками передаст в минздрав Якутии результаты экспертизы качества медпомощи, оказываемой больным. На основе данной оценки будут приняты необходимые меры, в том числе в работе с медорганизациями.



Сегодня будут получены доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медподготовку. Необходимо обеспечить необходимое количество специалистов, а также держать на контроле привлечение к работе студентов медвузов и колледжей и граждан с медобразованием.



Вся необходимая подготовка должна быть выполнена и на уровне районов.



Усилить темпы вакцинации и тестирования.



Строго контролировать исполнение работодателями требований и рекомендаций по переводу сотрудников на удаленный режим, что прежде всего касается лиц старше 60 лет, невакцинированных и имеющих хронические заболевания.



В случае необходимости (исходя из ситуации на местах) закрывать детские сады и открывать дежурные группы.



Главная поддержка сейчас должна быть оказана первичному звену здравоохранения – в работе колл-центров, обеспечении транспортом и лекарственными средствами.