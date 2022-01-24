24.01.2022
19:14
660

Коронавирус

Доля заболевших в Якутске снизилась — оперштаб Якутии

SakhaLife.ru

Доля заболеваний в г. Якутске несколько снизилась (до 75,9%) за счет увеличения количества новых случаев в районах.

Количество тяжелобольных ненамного, но возросло с прошлой недели. В реанимации находятся 69 пациентов, из них 10 в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Все они не были вакцинированы. Вместе с тем в тяжелом состоянии без ИВЛ находится 2 ребенка.

По итогам заседания оперативного штаба республики Айсен Николаев дал следующие поручения:

Правительством РФ утвержден план дополнительных мер для борьбы с новым омикрон-штаммом. Необходимо взять под особый усиленный контроль своевременное исполнение плана по республике.

Согласно плану, сегодня Федеральный фонд ОМС с территориальным фондом по республике и медстраховщиками передаст в минздрав Якутии результаты экспертизы качества медпомощи, оказываемой больным. На основе данной оценки будут приняты необходимые меры, в том числе в работе с медорганизациями.

Сегодня будут получены доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи, имеющих медподготовку. Необходимо обеспечить необходимое количество специалистов, а также держать на контроле привлечение к работе студентов медвузов и колледжей и граждан с медобразованием.

Вся необходимая подготовка должна быть выполнена и на уровне районов.

Усилить темпы вакцинации и тестирования.

Строго контролировать исполнение работодателями требований и рекомендаций по переводу сотрудников на удаленный режим, что прежде всего касается лиц старше 60 лет, невакцинированных и имеющих хронические заболевания.

В случае необходимости (исходя из ситуации на местах) закрывать детские сады и открывать дежурные группы.

Главная поддержка сейчас должна быть оказана первичному звену здравоохранения – в работе колл-центров, обеспечении транспортом и лекарственными средствами.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev/281
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх