Депутат Эверстов: Необходима федеральная поддержка!

Ситуация с паводком обнажила проблемные вопросы северных и арктических районов республики

Народный депутат республики Михаил ЭВЕРСТОВ вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ и членами правительства Якутии 14 июля совершил облет затопленных территорий Верхоянского района и принял участие в оперативном совещании, проведенном в районном центре в п. Батагай.

Парламентарий сообщил, что работы по поддержке жителей Верхоянского района ведутся в круглосуточном режиме.

Михаил Эверстов отметил, что из-за обильных осадков неделей ранее подтопило село Себян-Кюель Кобяйского улуса, а затем вода дошла и до населенных пунктов Верхоянского района.

Чрезвычайная ситуация находится на контроле первого заместителя председателя правительства РС (Я) Дмитрия Садовникова, под руководством которого профильными структурами, министерствами и ведомствами оказывается вся необходимая помощь пострадавшему от паводка населению, сообщил он.

Михаил Эверстов, как народный депутат республики от Кобяйско-Верхоянского округа, активно помогает своим землякам, поддерживая с ними круглосуточную связь и решая необходимые вопросы.

Вчера он принял участие в облете и оперативном совещании, проведенном главой республики в поселке Батагай.

«Осмотрели населенные пункты. Изучили положение. Сегодня утром, 15 июля, в 9.00 глава Якутии провел расширенное совещание с кабинетом министров по сложившейся ситуации. Ущерб очень большой, поэтому нам необходима федеральная поддержка. Глава Якутии постоянно находится на связи с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ», — рассказал Эверстов.

Среди главных проблем северных, арктических районов, еще более обострившихся после паводка, парламентарий отметил нехватку лекарственных средств. Михаил Ильич подчеркнул, что в населенных пунктах, где нет сотовой связи, интернета, круглогодичного транспортного сообщения, на примере сел Кобяйского и Верхоянского улусов, люди очень нуждаются в лекарствах первой необходимости, но их невозможно купить.

«Этот вопрос очень проблемный. Людям нужны лекарства от простуды, давления, сердечно-сосудистых заболеваний. В наслегах нет аптек, а в тех наслегах, где они есть, не могут заказать. Лекарств не хватает, потому что условия по маркировке, подаче заявок через интернет, согласно требованиям федерального законодательства, подходят для больших городов. А в таких небольших селах, как Суордаах, Дулгалаах, где прошел паводок, нет интернета, даже стационарный телефон иногда не работает.

Я каждый день разговариваю с Верхоянским районом.

Главный врач Верхоянской районной больницы сообщает мне, что лекарственные препараты в стационаре есть, но селам выпускать он не имеет права по закону. Они предназначены только для лечения пациентов. В такое сложное непростое для населения время ограничения федерального законодательства становятся настоящим камнем преткновения.

Изменения необходимы. Специфика арктических регионов страны, в том числе и нашей республики, должна быть учтена федеральным законодательством при решении вопросов лекарственного обеспечения.

Уверен, работа в данном направлении будет вестись совместно, с поддержки руководства региона», — подчеркнул Михаил Эверстов.

Он сообщил, что во время вчерашнего облета глава Якутии привез в Верхоянский район 464 кг необходимых лекарственных препаратов.

Сегодня ведутся работы по составлению размера ущерба и оформлению документов. На местах работают специальные комиссии.